Autobus v Indií začal horieť, zahynulo 12 ľudí a 43 utrpelo zranenia

Naí Dillí 8. októbra (TASR) - Autobus začal v sobotu skoro ráno horieť po náraze do nákladného vozidla na hlavnej ceste v západnej Indii a zahynulo pritom najmenej 12 cestujúcich. Informoval o tom predstaviteľ polície Bhagwan Adke, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Ďalších 43 ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocnice v meste Násik v západoindickom štáte Maháraštra.



Väčšina cestujúcich spala, keď autobus okolo 05.00 h miestneho času zachvátili plamene, a vozidlo úplne zhorelo, uviedla tlačová agentúra Press Trust of India (PTI).



Niektorí obyvatelia žijúci v blízkosti hlavnej cesty sa ponáhľali na miesto nešťastia, ale nedokázali pomôcť, pretože autobus plamene úplne pohltili. Záchrana ľudí sa začala po tom, čo hasiči a policajti požiar uhasili, dodal Adke.



Najvyšší volený predstaviteľ štátu Maháraštra, Eknath Šinde, informoval, že úrady príčinu požiaru vyšetrujú.



Indický premiér Naréndra Módí na Twitteri napísal, že cíti bolesť po tragédii autobusu. "Želám raneným čo najskoršie uzdravenie. Miestna samospráva poskytuje zasiahnutým ľuďom všetko možnú pomoc," dodal.



Násik sa nachádza takmer 200 kilometrov severovýchodne od Bombaja, hlavného mesta štátu Maháraštra.



Na indických cestách každý rok zahynú alebo utrpia zranenia státisíce ľudí. Väčšina nehôd sa pripisuje bezohľadnej jazde, zle udržiavaným cestám a zastaraným vozidlám.