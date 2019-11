Autobus v Nepáli sa zrútil do rieky, zahynulo najmenej 17 ľudí

Káthmandú 3. novembra (TASR) - Najmenej 17 ľudí vrátane siedmich detí prišlo o život pri nehode autobusu, ktorý sa v nedeľu zrútil do rieky v strednej časti Nepálu. S odvolaním sa na vyjadrenie miestnych úradov o tom informovala agentúra DPA.



Autobus zišiel z cesty ležiacej severozápadne od hlavného mesta Káthmandú a následne sa z 50-metrovej výšky zrútil sa do rieky Sunkosi. Predstaviteľ miestnych úradov AFP povedal, že dosiaľ prehlásili za mŕtvych 17 ľudí. Ďalších 48 osôb vrátane vodiča je zranených a poskytli im lekárske ošetrenie.



Polícii a armáde pri záchrannej operácií pomáhali aj miestni obyvatelia, ktorí pri splave rieky pátrali po preživších. Niektorých z pasažierov autobusu však dosiaľ nenašli.



Počet nezvestných však známy nie je, keďže neexistuje záznam o tom, koľko ľudí autobus prevážal. Príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Pomerne časté smrteľné nehody v Nepále možno pripísať zle udržiavaným cestám i vozidlám. Nezriedka za ne môže aj bezohľadná jazda vodičov, píše AFP a pripomína, že len v októbri zahynulo pri zrútení autobusu do rieky 11 ľudí a vyše 100 ďalších utrpelo zranenia.