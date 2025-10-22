< sekcia Zahraničie
Autobus v Szolnoku narazil do budovy gymnázia
Okolnosti havárie vyšetruje polícia.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 22. októbra (TASR) - Viacero ľudí utrpelo zranenia v stredu pri nehode autobusu na kruhovom objazde v maďarskom meste Szolnok ležiacom 110 kilometrov juhovýchodne od Budapešti. Autobus vybočil z cesty a narazil do budovy Gymnázia Katalin Vargovej. Podľa servera szoljon.hu záchranári okrem sanitiek nasadili na pomoc zraneným aj dva vrtuľníky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa predbežných informácií utrpelo pri nehode na kruhovom objazde na Námestí slobody (Szabadság tér) po 08.00 h ľahšie zranenia 30 ľudí, kým štyria sú zranení ťažko. Medzi zranenými je aj jeden chodec. Linkový autobus prichádzal do centra mesta smerom od mestskej časti Szandszőlős.
Riaditeľstvo úradu civilnej ochrany Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolice uviedlo, že autobus pri náraze vyvrátil aj jeden strom. V budove gymnázia uzatvorili miestnosť, ktorá bola nárazom poškodená. Ďalšie priestory školy nemuseli evakuovať. V budove sa nikto nezranil.
Podľa nepotvrdených správ bolo príčinou nehody zlyhanie bŕzd. Okolnosti havárie vyšetruje polícia.
Primátor Szolnoku Mihály Györfi pre server 24.hu neskôr spresnil, že pri nehode bola jedna osoba zranená vážnejšie 22 ľahšie. Záchranárske vrtuľníky napokon nemuseli zasahovať. „Pokiaľ viem, jedna staršia pani utrpela vážne zranenia. Našťastie náraz autobusu zachytil veľký strom ešte predtým, ako narazil do školy, preto sa tam nikto nezranil,“ dodal primátor.
Podľa jeho slov príčinou nehody mohla byť s veľkou pravdepodobnosťou náhla nevoľnosť vodiča, čo však ešte polícia nepotvrdila.
