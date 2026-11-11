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Autobus vrazil do 32 vozidiel na križovatke, hlásia 57 ranených
Autobus hromadnej dopravy šoféroval vodič po šesťdesiatke.
Autor TASR
Soul 11. novembra (TASR) - Autobus v juhokórejskom meste Songnam južne od Soulu vrazil počas stredajšej rannej dopravnej špičky do viac ako 30 vozidiel čakajúcich na križovatke. Zranenia utrpelo 57 ľudí, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.
Autobus hromadnej dopravy šoféroval vodič po šesťdesiatke. O 07.34 h ráno narazil na križovatke do štyroch ďalších autobusov, nákladného auta a 27 osobných áut. Zastavili ho až zvodidlá.
Najmenej deväť ľudí je vo vážnom stave a 48 utrpelo ľahké zranenia. Žiadne zo zranení by podľa Jonhapu nemali byť životohruzujúce. Vodič tvrdí, že mu nefungovali brzdy a presná príčina nehody bude predmetom vyšetrovania. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu a podstúpi aj testy na drogy.
Autobus hromadnej dopravy šoféroval vodič po šesťdesiatke. O 07.34 h ráno narazil na križovatke do štyroch ďalších autobusov, nákladného auta a 27 osobných áut. Zastavili ho až zvodidlá.
Najmenej deväť ľudí je vo vážnom stave a 48 utrpelo ľahké zranenia. Žiadne zo zranení by podľa Jonhapu nemali byť životohruzujúce. Vodič tvrdí, že mu nefungovali brzdy a presná príčina nehody bude predmetom vyšetrovania. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu a podstúpi aj testy na drogy.