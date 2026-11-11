Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Zahraničie

Autobus vrazil do 32 vozidiel na križovatke, hlásia 57 ranených

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autobus hromadnej dopravy šoféroval vodič po šesťdesiatke.

Autor TASR
Soul 11. novembra (TASR) - Autobus v juhokórejskom meste Songnam južne od Soulu vrazil počas stredajšej rannej dopravnej špičky do viac ako 30 vozidiel čakajúcich na križovatke. Zranenia utrpelo 57 ľudí, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.

Autobus hromadnej dopravy šoféroval vodič po šesťdesiatke. O 07.34 h ráno narazil na križovatke do štyroch ďalších autobusov, nákladného auta a 27 osobných áut. Zastavili ho až zvodidlá.

Najmenej deväť ľudí je vo vážnom stave a 48 utrpelo ľahké zranenia. Žiadne zo zranení by podľa Jonhapu nemali byť životohruzujúce. Vodič tvrdí, že mu nefungovali brzdy a presná príčina nehody bude predmetom vyšetrovania. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu a podstúpi aj testy na drogy.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam