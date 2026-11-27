< sekcia Zahraničie
Autobusy do turistami vyhľadávaného mesta zastavili pre vydieranie
Zastavenie autobusových liniek zasiahlo predovšetkým pracujúcich a študentov, ktorí touto 40-kilometrovou trasou denne dochádzajú za prácou či štúdiom v oboch smeroch.
Autor TASR
Guatemala 27. novembra (TASR) - Guatemalskí vodiči autobusov vo štvrtok zastavili spoje do historického a turisticky významného mesta Antigua. Dôvodom sú vyhrážky smrťou zo strany vydieračských gangov, píše agentúra AFP, informuje TASR.
Štyri spoločnosti venujúce sa autobusovej doprave v spoločnom vyhlásení označili svoju situáciu za „kritickú a neudržateľnú“. Oznámili, že spoje z hlavného mesta Guatemala do Antiguy pozastavujú „na neurčito“, a vyzvali vládu, aby posilnila bezpečnosť.
Podnikateľov a dopravcov po celej Guatemale vo veľkom vydierajú dva vplyvné nadnárodné gangy – Barrio 18 a Mara Salvatrucha (MS-13), ktoré Spojené štáty zaradili na zoznam teroristických organizácií. Autobusové spoločnosti uviedli, že vydierači od nich žiadajú týždenné poplatky vo výške tisícov dolárov výmenou za to, že neublížia ich vodičom a cestujúcim.
Zastavenie autobusových liniek zasiahlo predovšetkým pracujúcich a študentov, ktorí touto 40-kilometrovou trasou denne dochádzajú za prácou či štúdiom v oboch smeroch. Zahraniční turisti na cestu do Antiguy, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, využívajú najmä taxíky.
Guatemala zaznamenala v minulom roku mieru vrážd na úrovni 16,1 na 100-tisíc obyvateľov, čo je viac ako dvojnásobok celosvetového priemeru. Úrady pripisujú takmer polovicu všetkých násilných incidentov v krajine práve vydieračským gangom a obchodníkom s drogami.
Štyri spoločnosti venujúce sa autobusovej doprave v spoločnom vyhlásení označili svoju situáciu za „kritickú a neudržateľnú“. Oznámili, že spoje z hlavného mesta Guatemala do Antiguy pozastavujú „na neurčito“, a vyzvali vládu, aby posilnila bezpečnosť.
Podnikateľov a dopravcov po celej Guatemale vo veľkom vydierajú dva vplyvné nadnárodné gangy – Barrio 18 a Mara Salvatrucha (MS-13), ktoré Spojené štáty zaradili na zoznam teroristických organizácií. Autobusové spoločnosti uviedli, že vydierači od nich žiadajú týždenné poplatky vo výške tisícov dolárov výmenou za to, že neublížia ich vodičom a cestujúcim.
Zastavenie autobusových liniek zasiahlo predovšetkým pracujúcich a študentov, ktorí touto 40-kilometrovou trasou denne dochádzajú za prácou či štúdiom v oboch smeroch. Zahraniční turisti na cestu do Antiguy, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, využívajú najmä taxíky.
Guatemala zaznamenala v minulom roku mieru vrážd na úrovni 16,1 na 100-tisíc obyvateľov, čo je viac ako dvojnásobok celosvetového priemeru. Úrady pripisujú takmer polovicu všetkých násilných incidentov v krajine práve vydieračským gangom a obchodníkom s drogami.