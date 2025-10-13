Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Autobusy s palestínskymi väzňami vyrazili spred izraelskej väznice

Izraelský policajt stojí pred vojenskou väznicou Ofer neďaleko Jeruzalema, v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autobusy s palestínskymi väzňami sa pohli po tom, čo militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža v dvoch vlnách spolu 20 izraelských rukojemníkov.

Autor TASR
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Autobusy so skupinou palestínskych väzňov prepustených v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyrazili spred väznice Ofer na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na zdroj oboznámený s priebehom operácie napísala, že z celkovo 1966 palestínskych väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia a zvyšných 1716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.

Autobusy s palestínskymi väzňami sa pohli po tom, čo militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v dvoch vlnách spolu 20 izraelských rukojemníkov. Podľa vzájomnej dohody hnutie vráti v dosiaľ neznámom čase aj pozostatky 28 mŕtvych zajatcov.
