Autobusy s prepustenými Palestínčami opustili väznice

Tel Aviv 25. januára (TASR) - Autobusy, v ktorých by sa mali nachádzať desiatky prepustených palestínskych väzňov, v sobotu vyrazili z dvoch izraelských väzníc. Došlo k tomu v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izrael by mal podľa očakávaní v sobotu prepustiť celkovo 200 Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach výmenou za štyri izraelské vojačky, ktoré predtým v sobotu prepustil Hamas.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu však vyhlásil, že krajina bude blokovať návrat vysídlených Palestínčanov do ich domovov na severe Pásma Gazy. "Izrael nepovolí prechod obyvateľov do severnej oblasti Pásma Gazy, kým sa nedohodne prepustenie civilnej rukojemníčky Arbel Jehudovej," upresnil.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari obvinil Hamas, že nesplnil svoj záväzok vyplývajúci z dohody o prímerí, podľa ktorého mal najprv oslobodiť civilistky. Dva zdroje z militantného hnutia pre agentúru AFP však povedali, že Jehudová je "nažive a v dobrom zdravotnom stave". Podľa zdroja ju prepustia "v rámci tretej výmeny, ktorá je naplánovaná na budúcu sobotu (1. februára)".



Prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas platí od nedele 19. januára 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Pozostávať má celkovo z troch fáz, pričom v tej prvej, ktorá má trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov výmenou za zhruba 1900 Palestínčanov väznených v Izraeli, a tiež k postupnému sťahovaniu izraelských síl z Pásma Gazy smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom má byť trvalé prímerie.