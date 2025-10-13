Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Autobusy s väznenými Palestínčanmi dorazili na Západný breh Jordánu

Palestínčania hľadia na izraelskú väznicu Ofer v meste Beitunia na Západnom brehu Jordánu v pondelok 13. októbra 2025, kde čakajú na prepustenie palestínskych väzňov v rámci výmeny za Izraelčanov zadržiavaných ako rukojemníci v Gaze. Foto: TASR/AP

Na záberoch z Ramalláhu vidieť masy ľudí skandujúce rôzne náboženské pokriky, kým prepustení väzni vystupujú z autobusov.

Autor TASR
Ramalláh 13. októbra (TASR) - Prvé autobusy s desiatkami Palestínčanov väznených v Izraeli v pondelok krátko pred poludním začali prichádzať do mesta Ramalláh na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Na záberoch z Ramalláhu vidieť masy ľudí skandujúce rôzne náboženské pokriky, kým prepustení väzni vystupujú z autobusov. Podľa agentúry Reuters dorazili prvé autobusy už aj do Pásma Gazy.

V rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom by malo byť v pondelok prepustených približne 1700 zadržaných osôb z Gazy a 250 palestínskych väzňov, niektorí z nich odsúdení na doživotie.

Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na zdroj oboznámený s priebehom operácie napísala, že z celkovo 1966 palestínskych väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia a zvyšných 1716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.

Militantné hnutie Hamas v pondelok prepustilo svojich posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdalo ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Do Izraela sa vrátili po 738 dňoch v zajatí.
