Autodopravu čaká séria štrajkov, vodiči chcú skorší odchod do penzie

Madrid 7. októbra (TASR) - Španielske odbory zastupujúce vodičov kamiónov a autobusov vyhlásili od 28. októbra sériu štrajkov. Ich zámerom je dosiahnuť lepšiu dohodu so zamestnávateľmi pri vyjednávaní o lepších podmienkach pri skoršom odchode do dôchodku. V pondelok to oznámili odboroví predáci, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Štrajk vodičov kamiónov je naplánovaný na 28. októbra, 11., 28. a 29. novembra a 5. a 9. decembra. Ak nebudú splnené ich požiadavky, 23. decembra sa začne neobmedzený štrajk. Informovali o tom dva hlavné odborové zväzy krajiny, CCOO a UGT.



Odbory požadujú pre vodičov zmenu dôchodkového veku (v súčasnosti 67 rokov) a skorší nárok na čiastočný dôchodok podľa podmienok pre iné pracovné kategórie, kde zamestnanci čelia podobnému druhu rizík ako vodiči.



"Vek je určujúcim faktorom motorických, zmyslových a kognitívnych funkcií (vodičov) a predstavuje riziko nielen pre pracovníka, ale aj pre ostatných ľudí," povedal Diego Buenestado, predstaviteľ odborového zväzu UGT pre cestnú a mestskú dopravu.



Mesačný štrajk kamionistov v roku 2022 znamenal veľké ekonomické straty pre španielske dodávateľské reťazce, spôsobil problémy pri zásobovaní potravinami, zhoršil infláciu a zasiahol hospodársky rast krajiny.