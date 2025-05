AUTOM NARAZIL DO SKUPINY ĽUDÍ: Hlásia jednu obeť

Stuttgart 2. mája (TASR) - Po piatkovom náraze auta do skupiny ľudí v centre nemeckého Stuttgartu zomrela jedna zranená žena. Polícia sa domnieva, že incident zrejme nebol úmyselným útokom, ale nehodou, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Polícia informovala o celkovo ôsmich zranených. Neskoro večer spolu s prokuratúrou oznámila, že zraneniam podľahla 46-ročná žena. Záchranári predtým hovorili o troch ťažko zranených.



Vodiča na mieste zadržali. Podľa denníka Bild ide o 42-ročného muža, ktorý zrejme pri odbočovaní stratil kontrolu nad svojím luxusným SUV. Na priechode pre chodcov pri električkovej zastávke narazil do ľudí, medzi ktorými bola podľa svedkov aj žena s kočíkom.



K incidentu došlo okolo 17.50 h. Polícia po ňom vyzvala ľudí, aby sa vyhli centru mesta, a hlásených tam bolo aj viacero výluk v doprave.



Nemecké bezpečnostné zložky sú v poslednom čase vo zvýšenej pohotovosti v súvislosti s viacerými útokmi autom, ku ktorým došlo v uplynulých mesiacoch: v decembri na vianočných trhoch v Magdeburgu, kde zahynulo šesť ľudí, vo februári sa odohral incident v Mníchove, keď muž autom vrazil do skupiny demonštrantov, pričom smrteľne zranil ženu a dieťa, a v marci v Mannheime, kde zahynuli dve osoby.