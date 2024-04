Autom zámerne vrazili do ľudí. V Jeruzaleme pátrajú po útočníkoch

Jeruzalem 22. apríla (TASR) - Izraelská polícia v pondelok v Jeruzaleme spustila pátranie po dvoch osobách podozrivých z útoku, pri ktorom auto vrazilo do ľudí. Pri útokoch, ktoré sa odohrali na dvoch rôznych miestach, boli zranené dve osoby.



Páchatelia ušli z miesta činu pešo, informoval na svojom webe denník The Times of Israel (TOI), ktorý doplnil, že polícia tento útok vyšetruje ako teroristický. Dodala, že na únikovej ceste jej príslušníci našli upravený samopal typu Carlo.



Okrem toho izraelské bezpečnostné zložky v nedeľu zmarili útok neďaleko mesta Hebron, pričom zneškodnili dvoch útočníkov, z ktorých jeden spustil na Izraelčanov paľbu a druhý sa pokúsil dobodať vojakov.



Ďalšiemu útoku nožom boli v nedeľu vystavení izraelskí vojaci na kontrolnom stanovišti Beka’ot v severnom sektore údolia rieky Jordán. Útočníka sa podarilo spacifikovať.



Ďalší incident bol hlásený z kibucu Meirav na severe Izraela, na ktorý skupina útočníkov spustila paľbu. Útok si nevyžiadal žiadne zranenia, ale poškodil budovu v komunite.



Tieto útoky sa odohrali v predvečer židovského sviatku pesach - sviatku nekvasených chlebov -, ktorý sa v Izraeli začína sláviť v pondelok po západe slnka, dodal spravodajský web i24news.