Automobilka PSA evakuuje svojich zamestnancov z Wu-chanu

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzska automobilka Groupe PSA v sobotu oznámila, že plánuje evakuovať zahraničných zamestnancov zo svojho závodu v oblasti mesta Wu-chan, odkiaľ sa šíri nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS. Informovala o tom agentúra AP.



Spoločnosť Groupe PSA, ktorá vyrába vozidlá Peugeot, Citroën, Opel, svoj zámer avizovala prostredníctvom Twitteru. Zamestnanci budú evakuovaní z Wu-chanu do iného čínskeho mesta, kde zostanú istý čas v karanténe. Po uplynutí stanovenej doby budú prevezení naspäť do Francúzska.



Automobilka neuviedla, koľko zamestnancov má byť evakuovaných. Organizačné podrobnosti celého plánu sa podľa nej ešte dopracúvajú.



Podľa francúzskej tlačovej agentúry by malo byť z Wu-chanu celkovo evakuovaných asi 38 Francúzov.



Francúzsky rezort diplomacie predtým avizoval, že v spolupráci s čínskymi úradmi skúma možnosti na evakuáciu francúzskych občanov z 11-miliónového mesta Wu-chan, ktorý je ako predpokladané epicentrum nákazy uzavretou zónou.



V oblasti stredočínskeho Wu-chanu, priamo v meste alebo jeho okolí, žije mnoho Francúzov. Pracujú v spoločných podnikoch, ktoré tam v spolupráci s čínskym výrobcom Dongfeng prevádzkujú automobilky PSA a Renault-Nissan.



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša aj z človeka na človeka. Dosiaľ mu podľahlo 41 ľudí a viac ako 1300 osôb ním vo viacerých krajinách nakazilo. Zo samotnej Číny hlásia vyše 1200 potvrdených prípadov.



Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA, informuje stanica BBC. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok aj vo Francúzsku.