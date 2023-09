Autonehoda v Lýbyi si vyžiadala životy štyroch gréckych záchranárov

Darna 17. septembra (TASR) - Najmenej štyria príslušníci gréckych záchranných zložiek zahynuli v nedeľu pri vážnej dopravnej nehode v blízkosti povodňou postihnutého líbyjského mesta Darna, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Ministerstvo zdravotníctva líbyjskej vlády v Benghází na východe krajiny spresnilo, že pri nehode utrpelo zranenia ďalších 15 ľudí, pričom sedem z nich bolo v kritickom stave. Stav ôsmich zranených bol stabilizovaný.



Grécky tím pozostával z 19 členov. Pri nehode však zahynulo dovedna sedem ľudí, keďže vozidlo so záchranármi narazilo do auta, v ktorom sa viezla päťčlenná líbyjská rodina. Zahynuli traja jej členovia, kým dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia.



Grécky záchranný tím bol na ceste z mesta Benghází do 300 kilometrov vzdialenej Darny.