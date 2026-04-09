Autonómne Faerské ostrovy majú novú centristickú koaličnú vládu
Autor TASR
Tórshavn 9. apríla (TASR) - Po minulomesačných parlamentných voľbách na Faerských ostrovoch sa tri centristické strany dohodli na vytvorení koaličnej vlády, oznámil vo štvrtok dezignovaný premiér Beinir Johannesen. Faerské ostrovy sú autonómne územie patriace pod Dánsko, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Johannesenovi ľudovci (Fólkaflokkurin) vytvoria novú vládu s liberálmi a sociálnymi demokratmi, uvádza spravodajský portál dagur.fo. „Najbližšie štyri roky budú dobré,“ zhodnotil Johannesen.
Ľudovci získali v marcových voľbách 26,7 percent hlasov. Ich predseda sa vo veku 29 rokov stane najmladším premiérom v histórii Faerských ostrovoch a vo funkcii vystrieda svojho strýka, sociálneho demokrata Aksela V. Johannesena.
Na tlačovej konferencii dezignovaný premiér uviedol, že chce povzbudiť mladých ľudí, aby zostali vo svojej vlasti. Chce tiež rokovať s Dánskom o možnosti vlastnej zahraničnej politiky.
Súostrovie tvorí 18 ostrovov v severnom Atlantiku asi 300 km od Škótska, 450 km od Islandu a 1300 km od Dánska. Boli spravované priamo z Kodane až do roku 1948, keď sa Faerské ostrovy zmenili na samosprávne územie Dánska s vlastnou vládou a parlamentom (Lögting). V roku 2005 sa zákonom o prevzatí právomocí autonómia rozšírila. Súostrovie má približne 54.000 obyvateľov.
Faerské ostrovy majú nezávislosť v oblastiach ako rybolov, energetika či kultúrne záležitosti, v kompetencii Dánska sú zahraničné veci a obrana. Poslanci Lögtingu sú volení na štyri roky.
