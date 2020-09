Autonómne spoločenstvo Madrid rozšírilo počet oblastí s lockdownom

Madrid 25. septembra (TASR) - Regionálna vláda v španielskom autonómnom spoločenstve Madrid v piatok rozšírila počet oblastí v tomto spoločenstve, kde budú platiť čiastočné obmedzenia pohybu osôb, informovala agentúra AFP.



Regionálna vláda však nevyhovela požiadavkám španielskej vlády na zavedenie obmedzení v samotnom hlavnom meste Madrid.



Opatrenia v oblasti obmedzenia pohybu obyvateľov boli zavedené v ďalších ôsmich oblastiach autonómneho spoločenstva Madrid, píše na svojej webovej stránke denník El País. Do platnosti vstúpia od pondelka 28. septembra.



Opatrenia teda zasiahnu viac ako milión obyvateľov tohto autonómneho spoločenstva. Predstaviteľ regionálnych zdravotníckych úradov Antonio Zapatero povedal, že opatrenia zavedené v piatok ovplyvnia ďalších 167.000 ľudí. Tí nebudú môcť opustiť svoje blízke okolie s výnimkou cesty do práce či do školy alebo zo zdravotných dôvodov.



Zapatero takisto všetkým približne 6,6 milióna obyvateľov autonómneho spoločenstva odporučil, aby sa "vyhýbali zbytočnému pohybu".



Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa povedal, že španielska vláda navrhla rozšírenie opatrení na celé územie hlavného mesta Madrid a okolité oblasti.



Madridská regionálna vláda s platnosťou od pondelka 21. septembra opätovne zaviedla v autonómnom spoločenstve plošné karanténne opatrenia s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu.