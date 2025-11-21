< sekcia Zahraničie
REKORDNÁ SUMA: Autoportrét Fridy Kahlo sa predal za desiatky miliónov
Maľba vznikla v čase, keď Kahlo prechádzala bolestivým obdobím: mala zdravotné problémy a rozvádzala sa s manželom Diegom Riverom.
Autor TASR
New York 21. novembra (TASR) - Autoportrét legendárnej mexickej umelkyne Fridy Kahlo sa vo štvrtok na aukcii v New Yorku predal za 54,6 milióna dolárov (47,34 milióna eur), čím bol vytvorený nový rekord v kategórii najdrahší obraz vytvorený ženou, uviedol aukčný dom Sotheby's citovaný agentúrou AFP.
Predaj diela Sen (Posteľ)/El Sueo (La Cama) z roku 1940 prekonal predchádzajúci rekord v tejto kategórii - vytvorila ho americká umelkyňa Georgia O'Keeffeová, ktorej obraz Jimson Weed/Biely kvet č. 1 z roku 1932 sa v roku 2014 predal za 44,4 milióna dolárov.
Frida Kahlo sa na autoportréte namaľovala, ako spí v posteli s baldachýnom. Po perine sa vinú popínavé rastliny a na baldachýne odpočíva kostlivec s kyticou kvetov v ruke a s nohami omotanými výbušninami.
Maľba vznikla v čase, keď Kahlo prechádzala bolestivým obdobím: mala zdravotné problémy a rozvádzala sa s manželom Diegom Riverom. Ich manželstvo bolo veľmi divoké a Rivera ju často podvádzal. V jej tvorbe sa podľa odborníkov na umenie všetko toto osobné utrpenie odráža.
„Jej najzásadnejšie diela sú práve z tejto doby medzi neskorými 30. a ranými 40. rokmi,“ vysvetlil Julian Dawes, ktorý má v aukčnej sieni na starosti moderné umenie. "Mala ťažkosti vo vzťahu s Diegom aj so zdravím. Zároveň ale bola naozaj na vrchole svojich tvorivých síl," ozrejmil.
Aukčná sieň Sotheby's odhadovala, že obraz Sen (Posteľ) by sa mohol vydražiť až za 60 miliónov dolárov.
