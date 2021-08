Autor Americkej tragédie, Theodore Dreiser, sa narodil pred 150 rokmi

Terre Haute/Bratislava 27. augusta (TASR) - Predstaviteľ literárneho žánru naturalizmu, verne zobrazujúceho skutočnosť, Theodore Dreiser, analyzoval vo svojej tvorbe osudy jednotlivcov aj spoločenské vzťahy a ich vplyv na individuálny život človeka. Charakteristickou črtou jeho diel je morálne zlyhanie postáv, ktoré autor spája s vinou americkej spoločnosti nadovšetko vážiacej si úspech dosiahnutý akýmkoľvek spôsobom.



Od narodenia neúprosného kritika svojej doby, spisovateľa Theodora Dreisera, uplynie v piatok 27. augusta 150 rokov.



Theodore Dreiser sa narodil 27. augusta 1871 v meste Terre Haute v americkom štáte Indiana do rodiny nemeckého imigranta. Obaja rodičia pochádzali z robotníckej triedy. V rokoch 1889-1890 navštevoval Indiana University. Žurnalistike sa začal venovať od roku 1892, pôsobil napríklad v novinách Chicago Globe, New York World alebo St. Louis Globe-Democrat.



V dielach, ktoré vytvoril sa odrážalo jeho neisté rodinné zázemie, silné náboženské presvedčenie jeho otca, búrlivé vzťahy súrodencov aj finančná tieseň rodiny. Námety taktiež čerpal z vlastných milostných afér a dvoch manželstiev so Sarou Osborne Whiteovou a Helen Richardsonovou, ktoré poznačila nevera.



V roku 1900 mu vyšlo významné dielo amerického naturalizmu - román Sister Carrie. Theodore Dreiser sa v knihe čiastočne inšpiroval vzťahom svojej sestry Emmy so ženatým mužom. Spoločnosť Doubleday síce dielo vydala, ale odmietla ho propagovať a distribuovať kvôli námietkam voči jeho obsahu. Toto sklamanie a nahromadenie rodinných a manželských problémov vyvolalo u Dreisera depresie, z ktorých ho v roku 1901 zachránil brat Paul, známy skladateľ, ktorý mu umožnil liečenie v sanatóriu. V nasledujúcich rokoch dosiahol Theodore Dreiser finančný úspech ako editor niekoľkých ženských časopisov. Po milostnej afére na pracovisku musel ale na svoj post rezignovať a opäť sa pustil do spisovateľskej činnosti.



Príbeh ženy, ktorá sa sexuálne podriaďuje bohatým a mocným mužom, aby pomohla svojej chudobnej rodine spracoval v knihe Jennie Gerhardt (1911). V trilógii nazvanej Trilogy of Desire vykreslil zase drsný portrét bezohľadného podnikateľa. Tvoria ju romány The Financier (1912), The Titan (1914) a The Stoic (1947, dielo bolo vydané posmrtne). Mnohopočetné konflikty medzi umením a podnikaním, manželstvom a medzi tradičnými a modernými pohľadmi na sexuálnu morálku skúmal Dreiser v próze The "Genius" (1915). Napísal aj divadelné hry ako Plays of the Natural and Supernatural (1916) či The Hand of the Potter (1918) i filozofické eseje.



Široké medzinárodné uznanie a finančný úspech prinieslo predstaviteľovi amerického naturalizmu až vydanie monumentálnej a kontroverznej knihy An American Tragedy (Americká tragédia, 1925). Príbeh muža túžiaceho po bohatstve sa stal opäť analýzou vtedajšej spoločnosti.



Postrehy z návštevy Sovietskeho zväzu v roku 1927 uverejnil v próze Dreiser Looks at Russia (1928). Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia zintenzívnila Dreiserov záujem o sociálne otázky. V roku 1931 mu vyšla kniha Tragic America (1931). Dreiserov román The Bulwark, ktorý vyšiel až po jeho smrti (1946), je príbehom otca snažiaceho sa ochrániť svoje deti pred materializmom modernej Ameriky.



Nekompromisný kritik americkej spoločnosti Theodore Dreiser zomrel 28. decembra 1945 v Hollywoode na zlyhanie srdca.