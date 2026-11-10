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Autor kníh pre deti čelí obvineniam zo zneužívania tínedžeriek
Walliams sa na súde neúspešne pokúsil zabrániť britským médiám zverejniť svoje meno.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Britské médiá v utorok prišli s obvineniami, že komik a známy autor kníh pre deti David Walliams nadväzoval sexuálne vzťahy s tínedžerkami už od ich 15 rokov a sexuálne obťažoval svoje kolegyne. Walliams (55) tieto obvinenia odmieta, informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na zistenia denníka The Guardian a televíznej stanice ITV News z ich spoločného preverovania výpovedí viacerých žien.
Walliamsovi právnici popreli, že by cielene vyhľadával maloleté dievčatá alebo zneužíval svoju popularitu na ich manipuláciu. Odmietli aj tvrdenie jednej zo žien, že s ňou mal sexuálny kontakt, keď mala 15 rokov.
Walliams sa na súde neúspešne pokúsil zabrániť britským médiám zverejniť svoje meno. Jeho právnici argumentovali, že zverejnenie obvinení by mohlo viesť k jeho samovražde. Súd sa dozvedel, že sa o ňu tento rok dvakrát pokúsil a minulý mesiac ho hospitalizovali v zariadení so zvýšeným stupňom zabezpečenia.
Vydavateľstvo HarperCollins s Walliamsom vlani ukončilo spoluprácu. Predchádzali tomu obvinenia zo sexuálneho obťažovania zamestnankýň, ktoré však Walliams poprel.
Walliams účinkoval v skečovej relácii Little Britain a bol porotcom talentovej šou Britain's Got Talent. Napísal aj mnoho úspešných kníh pre deti, ktoré preložili do vyše 50 jazykov.
V slovenskom preklade mu vyšli knihy Super detektívka, Najhorší rodičia na svete, Babka gaunerka, Malý milionár, Santa a syn, Polnočná banda, Obluda z ľadu, Najhorší učitelia na svete, Chalan v sukni, Pán Smraďoch, Dedkov veľký útek, Robopes, Kozmošimpanz, Niešo či Diabolská zubárka a ďalšie.
Walliamsovi právnici popreli, že by cielene vyhľadával maloleté dievčatá alebo zneužíval svoju popularitu na ich manipuláciu. Odmietli aj tvrdenie jednej zo žien, že s ňou mal sexuálny kontakt, keď mala 15 rokov.
Walliams sa na súde neúspešne pokúsil zabrániť britským médiám zverejniť svoje meno. Jeho právnici argumentovali, že zverejnenie obvinení by mohlo viesť k jeho samovražde. Súd sa dozvedel, že sa o ňu tento rok dvakrát pokúsil a minulý mesiac ho hospitalizovali v zariadení so zvýšeným stupňom zabezpečenia.
Vydavateľstvo HarperCollins s Walliamsom vlani ukončilo spoluprácu. Predchádzali tomu obvinenia zo sexuálneho obťažovania zamestnankýň, ktoré však Walliams poprel.
Walliams účinkoval v skečovej relácii Little Britain a bol porotcom talentovej šou Britain's Got Talent. Napísal aj mnoho úspešných kníh pre deti, ktoré preložili do vyše 50 jazykov.
V slovenskom preklade mu vyšli knihy Super detektívka, Najhorší rodičia na svete, Babka gaunerka, Malý milionár, Santa a syn, Polnočná banda, Obluda z ľadu, Najhorší učitelia na svete, Chalan v sukni, Pán Smraďoch, Dedkov veľký útek, Robopes, Kozmošimpanz, Niešo či Diabolská zubárka a ďalšie.