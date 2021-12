Autor kultového románu Obratník raka sa narodil pred 130 rokmi

New York/Bratislava 26. decembra (TASR) - Americký spisovateľ Henry Miller napísal román Obratník raka vo svojom obľúbenom meste Paríži. Vo Francúzsku ho aj v roku 1934 vydal, ale amerického vydania sa dočkal až o 13 rokov neskôr. Pre vtedajšiu Ameriku bol príliš obscénny až pornografický. Nielen Obratník raka, ale aj Millerova próza Tiché dni v Clichy sa dočkali filmových spracovaní.



Od narodenia Henryho Millera, autora, ktorý výrazne posunul hranice tabu v americkej literatúre a inšpiroval generáciu beatnikov či hnutie hippies, uplynie v nedeľu 26. decembra 130 rokov.



Henry Miller sa narodil 26. decembra 1891 v New Yorku a vyrastal legendami opradenej a mnohými americkými spisovateľmi opisovanej štvrti Brooklyn. Po skončení strednej školy študoval jeden semester na City College v New Yorku. Školu opustil, lebo mu prekážala skostnatelosť vzdelávacieho systému, ktorému sa odmietol podriadiť. Na živobytie si zarábal rôznorodými, nezriedka v očiach jeho príbuzných, podradnými prácami.



V roku 1917 sa prvýkrát oženil s Beatrice Sylvas Wickensovou, s ktorou mal dieťa. O tri roky neskôr sa zamestnal vo Western Union, kde napísal texty na pomedzí reportáže a beletrie o kuriéroch. Tie vyšli aj knižne pod názvom Clipped Wings. Vo Western Union pracoval do roku 1928, keď sa zoznámil a druhýkrát oženil s Edith Smith Mansfieldovú, s ktorou prvý raz navštívil na niekoľko mesiacov Paríž.



Druhýkrát, v roku 1930, už do Paríža odišiel sám, ale zato s túžbou stať sa spisovateľom. Napriek nedostatku peňazí prežil Miller v Paríži, v kruhu bohémov, búrlivý a neviazaný život, ktorý zachytil v debute Obratník raka. Román sa v roku 1934 vo Francúzsku dočkal aj knižného vydania. Na americké vydanie si Miller musel počkať 13 rokov, lebo pre vtedajšie americké publikum to bolo dielo príliš poburujúce až pornografické, navyše napísané štýlom popierajúcim tradičné románové rozprávanie. Kultové dielo v roku 1970 do rovnomennej filmovej podoby spracoval americký režisér Joseph Strick.



Do Spojených štátov sa po francúzskom vydaní z roku 1939 pašoval aj ďalší Millerov román Obratník kozorožca. V roku jeho vydania odišiel Miller z Paríža do Grécka na ostrov Korfu, kde žil jeho priateľ, britský spisovateľ Lawrence Durrell. V Grécku však strávil len pol roka, vrátil sa do USA, kde sa napokon usadil v Big Sur v Kalifornii.



V rokoch 1949 – 1953 vyšli v Paríži aj Millerove prózy Sesux, Plexus, Nexus, ktoré tvorili románovú trilógiu s názvom Ružové ukrižovanie. Ich americké vydanie sa zrealizovalo s odstupom približne desiatich rokov. Podobný osud postihol aj ďalšiu jeho svetoznámu prózu Tiché dni v Clichy, ktorá v Paríži vyšla v roku 1956 a v USA v roku 1987. Aj tento román sa dočkal rovnomenného filmového spracovania, keď ho v roku 1990 nakrútil francúzsky režisér Claude Chabrol.



Henry Miller, svetoznámy spisovateľ, ktorého tvorba oscilovala medzi zmyselnosťou a absurditou ľudskej existencie, zomrel 7. júna 1980 v Los Angeles vo veku 88 rokov.