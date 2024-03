Autor Radetzkého pochodu, J. Strauss st., sa narodil pred 220 rokmi

Leopoldstadt/Bratislava 14. marca (TASR) - Bol zakladateľom nesmrteľnej hudobnej dynastie Straussovcov a otcom slávnejšieho skladateľa Johanna Straussa mladšieho. Okrem valčíkov skladal aj pochody, z ktorých ho najviac preslávil Radetzkého pochod (Radetzky-Marsch).



Vo štvrtok 14. marca uplynie 220 rokov od narodenia Johanna Straussa staršieho, rakúskeho hudobného skladateľa, huslistu a kapelníka.



Johann Strauss starší sa narodil 14. marca 1804 v Leopoldstadte (od roku 1850 súčasť Viedne), jeho otec bol hostinským. V rodinnom hostinci sa od malička dostával do kontaktu s hudbou, ktorú si natoľko obľúbil, že sa sám naučil hrať na husliach. Keď mal sedem rokov zomrela mu matka, otec sa znovu oženil, ale o päť rokov neskôr ho našli utopeného v jednom z ramien Dunaja.



Na príkaz svojho poručníka sa v roku 1822 vyučil za kníhviazača, ale toto povolanie nikdy nevykonával. Vydal sa hudobnou cestou a husľovému remeslu sa učil u rakúskeho hudobného skladateľa Michaela Pamera.



Od roku 1823 začal Johann Strauss st. hrávať v skupine Josepha Lannera, od ktorého sa v roku 1825 osamostatnil a založil si vlastnú skupinu. Dokopy ich priviedol až cisársky dvor, pre ktorý spoločne hrávali na veľkolepých báloch. Tak Strauss st., ako aj o tri roky starší Lanner založili slávu viedenských valčíkov a majú zásluhu na tom, že obľúbený tanec Viedenčanov prenikol až do tanečných sál viedenskej honorácie.



V roku 1829 podpísal Strauss st. zmluvu s majiteľom v tom čase slávneho zábavného podniku Zum Sperl. Od roku 1833 vyrážal na zájazdy do európskych krajín s vlastným, putovným orchestrom. Hral napríklad v Nemecku, vo Francúzku, v Belgicku, v Holandsku, v Rusku a v Spojenom kráľovstve. Dokonca v roku 1836 ho pozvali do Prahy hrať na korunovácii Ferdinanda V. za českého kráľa a o dva roky neskôr hral v Londýne na korunovácii britskej kráľovnej Viktórie.



Rodinný život Johanna Straussa st. nebol taký šťastný, ako jeho hudobná kariéra. V roku 1842 opustil kvôli milenke manželku, ktorá všestranne povzbudzovala nadané deti Johanna, Josefa a Eduarda hrať, čo im ich otec dôrazne zakazoval. A hoci sa po Lannerovej smrti v roku 1843 stal Strauss st. hudobným riaditeľom dvorných bálov a uznávaným kráľom valčíkov, história mu prisúdila meno "otec valčíkov", pretože skutočným "kráľom valčíkov" sa stal jeho najstarší syn Johann Strauss mladší, ktorý zložil svetoznámy valčík Na krásnom modrom Dunaji.



Johann Strauss st. skomponoval viac ako 250 diel, z toho 152 valčíkov, 32 štvoryliek a 19 pochodov. Mimoriadnu popularitu si získal dynamický Radetzkého pochod (skomponoval ho v roku 1848). Dodnes, spolu s valčíkom Na krásnom modrom Dunaji, zaznieva v zlatej sále viedenského Hudobného spolku na záver legendárnych a jedinečných novoročných koncertov Viedenských filharmonikov.



Po návrate z koncertného turné z Anglicka ochorel v septembri 1849 na šarlach, ktorý dostal od najmladšej dcéry svojej milenky. Hudobný skladateľ Johann Strauss starší zomrel vo Viedni 25. septembra 1849 vo veku 45 rokov.