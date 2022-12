Autori fotografií z vojnového Mariupola získali prestížnu cenu RSF

Paríž/Londýn 13. decembra (TASR) — Ukrajinskí fotoreportéri Mstyslav Černov a Jevhen Maloletka, pracujúci pre americkú tlačovú agentúru AP, získali od organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) ocenenie za sériu reportážnych snímok z vojnou zasiahnutého ukrajinského mesta Mariupol. Informovala o tom v utorok britská stanica BBC.



Ako poznamenali RSF, Černov a Maloletka boli "jedinými reportérmi (zo zahraničného média), ktorí tri týždne informovali o bombardovaní ukrajinského mesta Mariupol".



Sú aj autormi fotografie, ktorá sa stala symbolom utrpenia Mariupolčanov vystavených sústredenému ostreľovaniu ruskou armádou. Snímka zachytáva mladú ženu vo vysokom štádiu tehotenstva, ktorú záchranári na nosidlách vynášajú zo zbombardovanej nemocnice. Žena i jej nenarodené dieťa neskôr zomreli.



Černov a Maloletka dorazili do Mariupola 24. februára, v deň začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu. Na svojich snímkach zachytávali, ako žije mesto v obkľúčení ruských jednotiek, fotografovali skazu spôsobenú ostreľovaním, prácu lekárov v miestnych nemocniciach, zaznamenali aj početné obete z radov civilného obyvateľstva i ich pochovávanie do narýchlo vykopaných hrobov.



Mariupol opustili 15. marca v kolóne vozidiel, ktorá z mesta odišla po otvorení humanitárneho koridoru.



V každoročnej súťaži Za slobodu tlače organizovanej RSF ukrajinskí fotoreportéri vyhrali v kategórii Vplyv.



Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v pondelok v Paríži. Vystúpil na ňom aj laureát vlaňajšej Nobelovej ceny za mier, ruský novinár a šéfredaktor denníka Novaja gazeta Dmitrij Muratov, doplnila stanica Deutsche Welle.



Prístavné mesto Mariupol bolo na jar dva mesiace terčom intenzívneho ostreľovania a bombardovania ruskou armádou, ktorá sa ho napokon zmocnila v máji. Doteraz nie je jasné, koľko obetí si obliehanie mesta vyžiadalo, no vláda v Kyjeve odhaduje, že môže ísť o najmenej 25.000 obetí.



V Mariupole, kde sídlilo veľa tovární a významných firiem, žilo pred vojnou asi 430.000 ľudí, z ktorých tam zostalo asi 100.000.