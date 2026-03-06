Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Autorstvo busty Krista Spasiteľa pripísali Michelangelovi

Na snímke talianska výskumníčka Valentina Salernová, ktorá pózuje pri buste Krista Spasiteľa v Kostole sv. Agnesy za hradbami v Ríme v stredu 4. marca 2026. Busta je dielom Michelangela, informovala o tom Salernová na základe najnovších štúdií. Foto: TASR/AP

Salernová objavila dokumenty, ktoré v priebehu storočí pripisujú mramorovú bustu Michelangelovi.

Autor TASR
Rím 6. marca (TASR) - Autorstvo busty Krista Spasiteľa, ktorá bola po stáročia umiestnená v rímskej Bazilika sv. Agnesy za hradbami, vedci po novom pripísali renesančnému majstrovi Michelangelovi, informuje agentúra ANSA. Tvorca tohto sochárskeho diela nebol až doteraz známy.

Nové zistenie prezentovala v stredu na tlačovej konferencii v bazilike výskumníčka Valentina Salernová, autorka novej štúdie o buste, spolu s kanonikmi lateránskej kongregácie, ktorá svätostánok spravuje. Štúdia je založená na zisteniach z dokumentov vrátane závetov, korešpondencie, denníkov, cestovných kníh, správ, notárskych inventárov a záznamov bratstva od roku 1564 po súčasnosť.

Salernová objavila dokumenty, ktoré v priebehu storočí pripisujú mramorovú bustu Michelangelovi. Salernová tvrdí, že busta je pravá Michelangelova práca - nielen na základe písomných dôkazov, ale aj preto, že sa nápadne podobá na Tommasa dei Cavalieriho. Cavalieri bol mladý šľachtic, do ktorého sa Michelangelo zamiloval ako päťdesiatnik, uvádza agentúra AFP.

Salernovej štúdia ešte nebola podrobená odbornému posúdeniu, ale bádateľka bola členkou vatikánskeho výboru pre vlaňajšie oslavy 550. výročia narodenia Michelangela (1475-1564).
