Ava Max oslavuje radikálnu sebalásku v novej piesni Lovin Myself

Bratislava 3. júna (TASR) - Americká speváčka a skladateľka Ava Max sa vracia s novým singlom Lovin Myself. V tejto neohrozenej oslave nezávislosti sa Ava naplno oddáva svojej sile a sebavedomiu. Energická hymna označuje novú etapu jej kariéry a je predzvesťou očakávaného tretieho albumu Don‘t Click Play, ktorý vychádza 22. augusta. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Sprievodný videoklip, ktorý režíroval Claire Arnold, prichádza v kľúčovom momente jej kariéry. S viac ako 22 miliardami streamov po celom svete, multiplatinovými certifikáciami a hitmi ako Sweet But Psycho, Kings & Queens, My Head & My Heart a The Motto (feat. Tiësto) sa Ava Max etablovala ako výrazná postava modernej popovej scény.



V roku 2023 vydala americká speváčka s albánskymi koreňmi svoj druhý album Diamonds & Dancefloors, nadväzujúci na platinový debut Heaven & Hell z roku 2020. Ava ovládla rebríčky s globálnym hitom The Motto, ktorý taktiež získal platinu. V roku 2023 bodovala aj s piesňou Choose Your Fighter, obľúbenou skladbou z Grammy oceneného soundtracku k filmu Barbie. Poslednou výraznou spoluprácou je hit Forever Young s Davidom Guettom a Alphaville.