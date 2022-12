Avatar 2 mal premiéru v Londýne

Londýn 7. decembra (TASR) - V Londýne sa v utorok uskutočnila dlho odkladaná svetová premiéra pokračovania amerického filmu Avatar s podtitulom Cesta vody. Originál z roku 2009 sa stal komerčne najúspešnejším filmom všetkých čias.



Kanadského režiséra Jamesa Camerona na modrom koberci pred jedným z kín na Leicester Square sprevádzali hviezdy jeho najnovšieho filmu Sam Worthington, Zoe Saldanová, Sigourney Weaverová a Kate Winsletová, informuje spravodajská stanica BBC News.



Weaverová na premiére povedala, že ústrednou témou filmu je "rodina" a nie životné prostredie, pretože je "univerzálnejšia a zrozumiteľnejšia". Film sa po svojom uvedení v USA do širokej distribúcie dostane 16. decembra.



Avatar: Cesta vody (The Way of Water) trvá 192 minút a náklady na jeho výrobu dosiahli vyše 350 miliónov dolárov. Cameron (68) plánuje ďalšie tri pokračovania Avatara s premiérami predbežne zamýšľanými na roky 2024, 2026 a 2028.



Pôvodný Avatar zarobil rekordných 2,9 miliardy dolárov. Bol nominovaný na deväť Cien Akadémie - odniesol si troch Oscarov v kategóriách vizuálne efekty, výprava a kamera.



Cameron režíroval ďalšie úspešné filmy ako Terminátor (1984), Votrelec 2 (1986), Priepasť (1989), Terminátor 2: Deň zúčtovania (1991), Pravdivé lži (1994) a Titanic (1997).