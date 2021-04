Avizované otváranie škôl v Maďarsku je podľa pedagógov riskantné

Budapešť 8. apríla (TASR) - Povinné otváranie škôl v Maďarsku 19. apríla, ako to avizovala vláda, je z epidemiologického hľadiska pre každého veľmi riskantné, vyhlásila vo štvrtok predsedníčka Demokratických odborov pedagógov (PDSZ) Anna Komjáthyová.



"Pedagógovia boli síce v poslednej chvíli zaradení do očkovacieho programu, avšak mnohí z nich ešte aj napriek registrácii vakcínu nedostali," citoval predsednícku PDSZ spravodajský server 168.hu.



"Otvorenie škôl 19. apríla bude akousi ruskou ruletou pre žiakov, pedagógov i maturantov. Skutočnosť, že učitelia dostali prvú dávku očkovacej látky, ešte vôbec neznamená, že by mali zaručenú ochranu proti infekcii, a neznamená to ani, že by nešírili vírus medzi žiakmi. V tretej vlne koronavírusovej pandémie je čoraz viac mladých ľudí vo vážnom stave ochorenia COVID-19," zdôraznila Komjáthyová.



Z marcového prieskumu PDSZ, na ktorom sa zúčastnilo vyše 5000 respondentov, podľa nej vyplýva, že 60 percent pedagógov sa obáva nákazy koronavírusom a 85 percent sa domnieva, že nie sú vytvorené bezpečné podmienky na obnovenie prezenčnej výučby.



Študentské hnutie ADOM v tejto súvislosti požiadalo zákonodarcov, aby odložili povinné otváranie škôl avizované na 19. apríla, a súčasne vyzvalo študentov, aby v opačnom prípade bojkotovali v uvedenom čase nástup do škôl.



Materské školy a základné školy v Maďarsku zatvorili 8. marca. Jasle zostali otvorené. Stredné a vysoké školy fungujú v dištančnom režime od vlaňajšieho 11. novembra. Očkovanie učiteľov sa začalo 1. apríla.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)