AVU:Kultúrne inštitúcie v ČR sa ocitajú pod finančným a ideovým tlakom
Praha 9. apríla (TASR) - Kultúrne inštitúcie v Česku sa pre svoje postoje podľa Akadémie výtvarných umení (AVU) v Prahe ocitajú pod ekonomickým a ideovým tlakom. Tieto tendencie sa podľa nej objavujú aj na úrovni štátnej kultúrnej politiky. Vedenie AVU to uviedlo vo štvrtok vo vyhlásení, ktoré zverejnilo na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V poslednej dobe so znepokojením sledujeme situácie, keď sa umenie stáva nástrojom politických tlakov, keď sú umelci či celé oblasti tvorby spochybňované a keď sa kultúrne inštitúcie pre svoje postoje ocitajú pod ekonomickým a ideovým tlakom. Tieto zosilňujúce tendencie sa objavujú nielen v médiách, ale aj na úrovni štátnej kultúrnej politiky. Takýto vývoj nepovažujeme za okrajový problém, ale za zásah do samotných základov demokratickej spoločnosti,“ píše sa vo vyhlásení.
Akadémia podotkla, že v Česku v kultúrnej sfére pracuje približne štvrť milióna ľudí a jej priamy alebo nepriamy vplyv sa dotýka všetkých ľudí. Zdôraznila, že kultúra a umenie nemajú potvrdzovať jediný správny názor ani slúžiť jednej ideológii, ale ich podstatou je otvárať priestor pre rôznorodosť, kritické myslenie a schopnosť vidieť svet z viacerých perspektív.
„O to dôležitejšie je, aby zostávali slobodné a zároveň mali stabilné podmienky pre svoju existenciu - vrátane adekvátnej verejnej podpory,“ uviedla AVU. Podotkla, že stojí na strane umeleckej slobody a nezávislosti, ktoré považuje za nevyhnutné podmienky na fungovanie kultúry a spoločnosti.
V polovici marca proti českému ministrovi kultúry a krokom vlády v oblasti kultúry protestovali v Prahe stovky ľudí. Kritizovali najmä škrty v rozpočte ministerstva a vo svojich požiadavkách vtedy uviedli, že ak Klempíř nedorovná financie na pôvodne navrhovanú výšku, požadujú jeho demisiu, lebo neobhajuje záujem sektora, ktorý reprezentuje. Rezort je kritizovaný aj za plánovanú zmenu financovania verejnoprávnych médií - od budúceho roka chce zrušiť koncesionárske poplatky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
