Awn a Abbás hovorili o odzbrojení palestínskych utečeneckých táborov

Bejrút 21. mája (TASR) - Libanonský prezident Dzúzif Awn v stredu prijal prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása. Spoločne podporili odovzdanie všetkých zbraní pod kontrolu libanonského štátu a hovorili o odzbrojení militantných skupín v palestínskych utečeneckých táboroch v Libanone. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Obaja zdieľajú „presvedčenie, že éra zbraní mimo kontroly libanonského štátu sa skončila“, uviedli v spoločnom vyhlásení a podporili zásadu, že všetky zbrane by mali byť výlučne v rukách libanonských bezpečnostných síl.



Zdroj z libanonskej vlády pre AFP uviedol, že cieľom Abbásovej návštevy je vytvoriť mechanizmus, ktorý zaručí odovzdanie zbraní z rúk militantov v palestínskych táboroch. Obe strany sa dohodli „na vytvorení spoločného libanonsko-palestínskeho výboru, ktorý bude sledovať situáciu v palestínskych táboroch v Libanone a pracovať na zlepšení životných podmienok utečencov pri rešpektovaní libanonskej suverenity a dodržiavaní libanonských zákonov“.



Agentúra OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) odhaduje, že v Libanone je približne 222.000 palestínskych utečencov. Mnohí žijú v preplnených táboroch, ktoré nekontroluje štát. Viacerí z nich do krajiny utiekli po vzniku Izraela a šesťdňovej vojne. Podľa dlhodobej dohody tam na bezpečnosť dohliadajú Fatah, Hamas alebo iné palestínske ozbrojené skupiny.



Koncom marca Izrael zintenzívnil letecké útoky na Libanon v reakcii na to, že Hamas údajne odpaľoval rakety na severný Izrael z južného Libanonu. Krátko po vlne náletov Libanon zatkol takmer 10 podozrivých osôb zapojených do operácie. Hamas bol pod tlakom armády donútený vydať troch svojich ozbrojencov.



AP pripomína, že vláda v Bejrúte sa po vojne medzi Izraelom a a libanonským militantným hnutím Hizballáh snaží nastoliť autoritu v celej krajine.