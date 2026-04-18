Awn a Salám diskutovali o rokovaniach s Izraelom,Hizballáh ich odmieta
Autor TASR
Bejrút 18. apríla (TASR) - Vysoký predstaviteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Mahmúd Kamátí v sobotu označil plánované priame rokovania Libanonu a Izraela za „neúspech“. O prípravách na tieto rokovania v sobotu diskutovali libanonský prezident Džúzíf Awn a premiér Nawáf Salám, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Hizballáh podľa Kamátího neznepokojujú tieto rokovania. „Odboj je ten, kto určuje podmienky. My sme táto zem... a sme to my, kto prijíma rozhodnutia, nie tí, ktorí majú oficiálne postavenie,“ povedal.
Podľa stanice al-Džazíra predstaviteľ Hizballáhu kritizoval libanonského prezidenta za to, že sa poďakoval „vrahovi a zločincovi“ (Izraelu), pričom neuznal úlohu Iránu pri zabezpečení prímeria.
„Ďakujeme Iránu za to, že dokázal presadiť prímerie prostredníctvom nástrojov medzinárodného tlaku...Namiesto toho, aby si vláda zachovala svoje karty, postupuje krok za krokom smerom k poníženiu a zničeniu suverenity“ tvrdí.
„Porazení idete k Izraelčanom a Američanom, tak sa uvidí, čo z toho získate,“ dodal.
Kancelária libanonského prezidenta v sobotňajšom vyhlásení uviedla, že Awn a Salám diskutovali o pripravenosti Libanonu na očakávané rokovania s Izraelom.
Toto stretnutie sa uskutočnilo deň po tom, čo Awn v prejave k národu povedal, že Libanon vstupuje do novej fázy, aby pracoval na „trvalých dohodách“ s Izraelom. Trval na tom, že tieto rokovania nie sú „ústupkom“, čím podľa AFP zjavne reagoval na kritiku zo strany Hizballáhu.
Salám na stretnutí s prezidentom vyjadril nádej, že sa vysídlení obyvatelia budú môcť čo najskôr vrátiť do svojich domovov. Vláda podľa neho pracuje na tom, aby zabezpečila tento návrat - opravou zničených mostov, otváraním ciest a poskytovaním zásob v oblastiach, kde bude návrat možný a bezpečný.
V Libanone je od štvrtka prímerie, ktoré má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa platiť desať dní. Toto prímerie pozastavilo viac ako mesiac a pol trvajúce boje, pri ktorých podľa libanonských úradov zahynulo viac než 2300 ľudí a vysídlených je vyše milión obyvateľov Libanonu.
Hizballáh a jeho podporovatelia odmietajú tieto rokovania a odmietli tiež niekoľko rozhodnutí vlády vrátane jej záväzku odzbrojiť túto skupinu, ktorá 2. marca vtiahla Libanon do vojny na Blízkom východe.
AFP informuje, že vysídlení ľudia sa vracajú do svojich domovov na juhu Libanonu. Libanonská armáda a miestne orgány pracujú na otvorení ciest, ktoré boli zablokované z dôvodu izraelských útokov.
Izraelská armáda v sobotu oznámila, že vytvorila na juhu Libanonu tzv. žltú líniu. Tento krok bude podľa stanice CNN brániť obyvateľom 55 libanonských dedín v návrate do oblastí okupovaných izraelskou armádou.
