Awn: Dohoda s Izraelom musí predchádzať stretnutiu s Netanjahuom
Autor TASR
Bejrút 4. mája (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyhlásil, že pred akýmkoľvek stretnutím s premiérom Benjaminom Netanjahuom je potrebné uzavrieť s Izraelom bezpečnostnú dohodu a jeho útoky sa musia skončiť. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Awnova kancelária vo vyhlásení uviedla, že prezident „opätovne zdôraznil svoj názor, že teraz nie je vhodný čas na stretnutie“ s Netanjahuom.
„Najprv musíme dosiahnuť bezpečnostnú dohodu a zastaviť izraelské útoky, než budeme riešiť otázku nášho vzájomného stretnutia,“ oznámil libanonský prezident.
Americké veľvyslanectvo v Bejrúte minulý týždeň vyzvalo na ich priame stretnutie s tým, že „Libanon stojí na križovatke. Jeho ľudia majú príležitosť získať späť svoju krajinu a formovať svoju budúcnosť“. Dodalo, že „čas na váhanie sa skončil“.
Priame stretnutie „za pomoci prezidenta Trumpa, by dalo Libanonu šancu zabezpečiť si konkrétne záruky“, vrátane záruk suverenity, doplnila americká ambasáda.
Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim predtým v pondelok kritizoval priame rokovania a opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie. „Libanon je obeťou agresie a je to práve Libanon, ktorý potrebuje (od Izraela) garancie pre svoju bezpečnosť a suverenitu,“ uviedol.
