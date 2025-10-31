< sekcia Zahraničie
Awn: Izrael odpovedá na návrh rokovaní útokmi na Libanon
Izrael v piatok podľa Libanonskej národnej tlačovej agentúry NNA zaútočil dronom na muža na motocykli v dedine na juhu krajiny. Ministerstvo zdravotníctva hlási jednu obeť a jedného zraneného.
Bejrút 31. októbra (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok obvinil Izrael, že na jeho ponuku na rokovania reagoval zintenzívnením leteckých útokov. Pri najnovšom izraelskom nálete zahynula na juhu Libanonu jedna osoba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael napriek prímeriu s libanonským militantným hnutím Hizballáh z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Tvrdí, že cieľom sú militanti a ich zariadenia. Jeho sily tiež ostali na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické. Awn v októbri, po tom, čo v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, vyzval na rokovania s Izraelom.
„Libanon je pripravený na rokovania s cieľom ukončiť izraelskú okupáciu, ale každé rokovanie... si vyžaduje vzájomnú ochotu - čo v tomto prípade neplatí,“ vyhlásil v piatok prezident Libanonu na stretnutí s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom. Izrael podľa neho na tento návrh odpovedá tak, že vykonáva viac útokov na Libanon a stupňuje napätie.
Wadephul uviedol, že bude naliehať na izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara, aby Izrael stiahol jednotky z juhu Libanonu. „Izrael sa musí stiahnuť. Rozumiem, že Izrael má bezpečnostné potreby... Ale teraz je potrebné budovať vzájomnú dôveru,“ konštatoval.
Šéf nemeckej diplomacie tiež povzbudil libanonskú vládu, aby zabezpečila vierohodný, transparentný a rýchly proces odzbrojenia Hizballáhu, pričom uznal, že ide o náročnú úlohu.
Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila jedného predstaviteľa Hizballáhu, ktorý pracoval na obnovení infraštruktúry skupiny na juhu Libanonu.
K útoku izraelských síl došlo aj vo štvrtok, pričom v pohraničnej oblasti zahynula jedna osoba. Awn vo štvrtok nariadil armáde zakročiť proti takýmto akciám.
Z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva vyplýva, že izraelské útoky si v októbri vyžiadali najmenej 25 mŕtvych.
Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Laurence v utorok uviedol, že izraelské sily zabili od začiatku prímeria v Libanone 111 civilistov.
Libanonský minister zahraničných vecí Júsuf Radždží v piatok požiadal Wadephula, aby pomohol vyvinúť tlak na Izrael s cieľom zastaviť jeho útoky. „Iba diplomatické riešenie, nie vojenské, môže zaistiť stabilitu a garantovať pokoj na juhu,“ povedal.
