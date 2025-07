Libanonský prezident: Krajina je pripravená odzbrojiť Hizballáh

Bejrút 31. júla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok povedal, že jeho krajina je pripravená odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh. Deň predtým (v stredu) hnutie vyhlásilo, že tí, ktorí od neho žiadajú odovzdanie zbraní, slúžia cieľom Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prezident pri príležitosti Dňa ozbrojených síl vyhlásil, že Bejrút požaduje „rozšírenie správy libanonského štátu nad všetkými časťami územia a odovzdanie zbraní libanonskej armáde od všetkých ozbrojených skupín vrátane Hizballáhu.“



Libanon čelí obrovskému tlaku najmä zo strany Spojených štátov na odzbrojenie Iránom podporovaného militantného hnutia. Hizballáh je po vojne s Izraelom značne oslabený, no stále má istý arzenál zbraní.



Izrael napriek vlaňajšej novembrovej dohode o prímerí útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sa podľa jeho slov spájajú s Hizballáhom. Zároveň pohrozil, že v útokoch by mohol pokračovať až kým hnutie neodovzdá zbrane.



Awn zdôraznil, že je „jeho povinnosťou a povinnosťou politických strán... využiť túto historickú chvíľu a bez váhania sa usilovať o to, aby armáda a bezpečnostné zložky mali výlučný monopol na zbrane na celom území Libanonu... s cieľom opätovne získať dôveru vo svete“.



Vodca hnutia Naím Kásim v stredu povedal, že „každý, kto vyzýva na odovzdanie zbraní, či už interne alebo externe, na arabskej alebo medzinárodnej scéne, slúži izraelskému projektu“. Obvinil tiež amerického vyslanca Toma Barracka zo „zastrašovania a vyhrážok“ Libanonu s cieľom „pomáhať Izraelu“. Hizballáh si ako jediná skupina ponechala zbrane po libanonskej občianskej vojne v rokoch 1975 až 1990.



Libanonský prezident vo svojom prejave uviedol, že krajina sa nachádza „v kľúčovej fáze, a preto nebude tolerovať provokácie zo žiadnej strany“.



„Po tisíci raz vás uisťujem, že moja snaha o získanie monopolu na zbrane vychádza zo snahy brániť suverenitu a hranice Libanonu, oslobodiť okupované libanonské územia a vybudovať štát, ktorý privíta všetkých svojich občanov,“ povedal Awn, pričom označil prívržencov Hizballáhu za „základný pilier“ spoločnosti.