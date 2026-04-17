Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Awn: Libanon sa počas rokovaní s Izraelom nevzdá svojich práv a územia

Bejrút - Skupina ľudí uteká z miesta izraelských leteckých útokov v Bejrúte v stredu 8. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 17. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok v príhovore k národu uviedol, že prímerie s Izraelom je „výsledkom úsilia nás všetkých.“ Zdôraznil, že prebiehajúce rokovania s Izraelom „nie sú ani prejavom slabosti, ani ústupkom či kapituláciou“, ale „voľbou založenou na našej viere v naše práva“ a na snahe chrániť obyvateľstvo. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Awn zároveň vyhlásil, že Libanon už nie je „arénou pre ničie vojny“. Ozrejmil, že sa začala „fáza prechodu od práce na prímerí k práci na trvalých dohodách, ktoré zachovajú práva našich ľudí, jednotu našej krajiny a suverenitu nášho národa“.

Libanonský prezident uviedol, že vláda „prvýkrát za takmer polstoročie znovu získala kontrolu nad krajinou a rozhodovaciu právomoc“. „Dnes rokujeme za seba... už nie sme pešiakom v ničej hre ani arénou pre niečie vojny. A už nikdy nebudeme,“ zdôraznil.

Vo videu zverejnenom na sieti X Awn stanovil viacero cieľov vrátane „ukončenia izraelskej agresie, stiahnutia izraelských jednotiek a zabezpečenia návratu vysídlených (…) v bezpečí, slobode a dôstojnosti“.

Na záver sa Awn poďakoval „všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutiu prímeria“, vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa a Saudskej Arábie.

Trump, ktorý prímerie vo vojne v Libanone oznámil vo štvrtok v príspevku na svojej platforme Truth Social, neskôr povedal, že očakáva, že Awn a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „v priebehu nasledujúcich štyroch alebo piatich dní“ zavítajú do Bieleho domu.

K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, čo sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone - šlo o prvé priame stretnutie medzi týmito dvoma krajinami za desaťročia, keďže technicky sú od roku 1948 stále vo vojne.

Priame rozhovory s Izraelom „nie sú znakom slabosti ani ústupku... rokovania neznamenajú a nikdy nebudú znamenať vzdanie sa akéhokoľvek práva, upustenie od akejkoľvek zásady alebo ohrozenie suverenity tohto národa,“ ubezpečil Awn vo svojom prejave.

„Týmto potvrdzujem..., že nedôjde k žiadnej dohode, ktorá by porušovala naše národné práva, znižovala dôstojnosť nášho ľudu alebo znamenala vzdanie sa čo i len kúska pôdy tohto národa,“ povedal.

Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Teheránom podporovaný Hizballáh zaútočil na Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.
