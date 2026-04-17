Awn: Libanon sa počas rokovaní s Izraelom nevzdá svojich práv a územia
Awn zároveň vyhlásil, že Libanon už nie je „arénou pre ničie vojny“.
Autor TASR
Bejrút 17. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok v príhovore k národu uviedol, že prímerie s Izraelom je „výsledkom úsilia nás všetkých.“ Zdôraznil, že prebiehajúce rokovania s Izraelom „nie sú ani prejavom slabosti, ani ústupkom či kapituláciou“, ale „voľbou založenou na našej viere v naše práva“ a na snahe chrániť obyvateľstvo. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Awn zároveň vyhlásil, že Libanon už nie je „arénou pre ničie vojny“. Ozrejmil, že sa začala „fáza prechodu od práce na prímerí k práci na trvalých dohodách, ktoré zachovajú práva našich ľudí, jednotu našej krajiny a suverenitu nášho národa“.
Libanonský prezident uviedol, že vláda „prvýkrát za takmer polstoročie znovu získala kontrolu nad krajinou a rozhodovaciu právomoc“. „Dnes rokujeme za seba... už nie sme pešiakom v ničej hre ani arénou pre niečie vojny. A už nikdy nebudeme,“ zdôraznil.
Vo videu zverejnenom na sieti X Awn stanovil viacero cieľov vrátane „ukončenia izraelskej agresie, stiahnutia izraelských jednotiek a zabezpečenia návratu vysídlených (…) v bezpečí, slobode a dôstojnosti“.
Na záver sa Awn poďakoval „všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutiu prímeria“, vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa a Saudskej Arábie.
Trump, ktorý prímerie vo vojne v Libanone oznámil vo štvrtok v príspevku na svojej platforme Truth Social, neskôr povedal, že očakáva, že Awn a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „v priebehu nasledujúcich štyroch alebo piatich dní“ zavítajú do Bieleho domu.
K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, čo sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone - šlo o prvé priame stretnutie medzi týmito dvoma krajinami za desaťročia, keďže technicky sú od roku 1948 stále vo vojne.
Priame rozhovory s Izraelom „nie sú znakom slabosti ani ústupku... rokovania neznamenajú a nikdy nebudú znamenať vzdanie sa akéhokoľvek práva, upustenie od akejkoľvek zásady alebo ohrozenie suverenity tohto národa,“ ubezpečil Awn vo svojom prejave.
„Týmto potvrdzujem..., že nedôjde k žiadnej dohode, ktorá by porušovala naše národné práva, znižovala dôstojnosť nášho ľudu alebo znamenala vzdanie sa čo i len kúska pôdy tohto národa,“ povedal.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Teheránom podporovaný Hizballáh zaútočil na Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.
Awn zároveň vyhlásil, že Libanon už nie je „arénou pre ničie vojny“. Ozrejmil, že sa začala „fáza prechodu od práce na prímerí k práci na trvalých dohodách, ktoré zachovajú práva našich ľudí, jednotu našej krajiny a suverenitu nášho národa“.
Libanonský prezident uviedol, že vláda „prvýkrát za takmer polstoročie znovu získala kontrolu nad krajinou a rozhodovaciu právomoc“. „Dnes rokujeme za seba... už nie sme pešiakom v ničej hre ani arénou pre niečie vojny. A už nikdy nebudeme,“ zdôraznil.
Vo videu zverejnenom na sieti X Awn stanovil viacero cieľov vrátane „ukončenia izraelskej agresie, stiahnutia izraelských jednotiek a zabezpečenia návratu vysídlených (…) v bezpečí, slobode a dôstojnosti“.
Na záver sa Awn poďakoval „všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutiu prímeria“, vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa a Saudskej Arábie.
Trump, ktorý prímerie vo vojne v Libanone oznámil vo štvrtok v príspevku na svojej platforme Truth Social, neskôr povedal, že očakáva, že Awn a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „v priebehu nasledujúcich štyroch alebo piatich dní“ zavítajú do Bieleho domu.
K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, čo sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone - šlo o prvé priame stretnutie medzi týmito dvoma krajinami za desaťročia, keďže technicky sú od roku 1948 stále vo vojne.
Priame rozhovory s Izraelom „nie sú znakom slabosti ani ústupku... rokovania neznamenajú a nikdy nebudú znamenať vzdanie sa akéhokoľvek práva, upustenie od akejkoľvek zásady alebo ohrozenie suverenity tohto národa,“ ubezpečil Awn vo svojom prejave.
„Týmto potvrdzujem..., že nedôjde k žiadnej dohode, ktorá by porušovala naše národné práva, znižovala dôstojnosť nášho ľudu alebo znamenala vzdanie sa čo i len kúska pôdy tohto národa,“ povedal.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Teheránom podporovaný Hizballáh zaútočil na Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.