Awn odsúdil krutú izraelskú agresiu
Autor TASR
Bejrút 1. júna (TASR) - Libanon je vystavený „krutej a trestuhodnej izraelskej agresii,“ povedal v pondelok libanonský prezident Džúzíf Awn po tom, čo izraelská armáda rozšírila svoje pozemné operácie v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac medzičasom oznámili, že nariadili útoky na južné predmestia Bejrútu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Awn v príspevku na sieti X odsúdil izraelskú ofenzívu a prisľúbil, že nepoľaví v úsilí, aby „ukončil utrpenie libanonského ľudu a najmä ľudí na juhu krajiny“.
V pondelok sa bude konať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone zvolané po tom, čo izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírených pozemných operácií v tejto krajine a obsadenie strategického hradu Beaufort v južnom Libanone.
Obsadenie tohto hradu predstavuje podľa izraelského premiéra Netanjahua „dramatickú zmenu“ v izraelskej kampani proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.
Denník The Guardian informoval, že európski lídri odsúdili rozširovanie izraelskej ofenzívy v Libanone, pričom podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona „nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone“.
Netanjahu a Kac nariadili v pondelok armáde, aby zaútočila na bejrútske predmestie Dahíja - baštu Hizballáhu.
„Vzhľadom na opakované porušenia prímeria v Libanone zo strany teroristickej organizácie Hizballáh a na útoky na naše mestá a občanov, premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac nariadili izraelským ozbrojeným silám, aby zaútočili na teroristické ciele v oblasti Dahíja v Bejrúte,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
