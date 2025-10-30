Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Awn po incidente v Blide nariadil armáde vzdorovať izraelským vpádom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Izraelská armáda útok potvrdila.

Autor TASR
Bejrút 30. októbra (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok nariadil ozbrojeným silám, aby čelili akýmkoľvek izraelským vpádom na juh krajiny. V noci izraelské jednotky prenikli do pohraničnej obce Blida, kde zabili zamestnanca mestského úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Počas stretnutia s náčelníkom generálneho štábu armády Awn zdôraznil, že armáda má „čeliť každému izraelskému vpádu do oslobodeného južného územia v rámci obrany libanonského územia a bezpečnosti občanov“, informoval prezidentský úrad.

Izraelská armáda útok potvrdila. Podľa vyhlásenia počas nočnej operácie zameranej na likvidáciu infraštruktúry hnutia Hizballáh v oblasti Blidy identifikovali vojaci podozrivú osobu v budove. Keďže boli ohrození, spustili paľbu, píše sa ďalej. Incident je momentálne predmetom vyšetrovania.

Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil nálety v Libanone s cieľom zasiahnuť členov Hizballáhu, s ktorým viedol vojnu. Tú v novembri 2024 pozastavilo prímerie, avšak Izrael na susedný Libanon naďalej pravidelne útočí.
