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Awn po stretnutí s Trumpom vyzdvihol americkú podporu Libanonu
Trump v utorok uviedol že Libanon je krajinou, s ktorou je veľmi zle zaobchádzané a celé desaťročia trpela.
Autor TASR
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Washington 22. júla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v utorok po stretnutí s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom vo Washingtone vyjadril vďaku za podporu Libanonu zo strany USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Awnova kancelária vo vyhlásení uviedla, že prezident v knihe návštev v Bielom dome napísal, že je „hlboko vďačný za priateľstvo prezidenta Trumpa a za podporu, ktorú Spojené štáty poskytujú Libanonu, jeho suverenite, legitímnym inštitúciám a libanonským ozbrojeným zložkám“.
Trump v utorok uviedol že Libanon je krajinou, s ktorou je „veľmi zle zaobchádzané“ a celé desaťročia trpela. „Je to pravdepodobne v mnohých ohľadoch nebezpečné miesto... Ale oni túto krajinu milujú... a my jej pomôžeme. Veľmi jej pomôžeme,“ povedal prezident USA novinárom.
Awn konštatoval, že libanonské ozbrojené zložky potrebujú podporu. Bez armády sa podľa neho „všetko zrúti“. Objasnil, že je „pilierom bezpečnosti a stability“ a najdôveryhodnejšou inštitúciou v Libanone.
Prvé stretnutie Awna a Trumpa sa uskutočnilo v deň, keď libanonská armáda začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“, teda skúšobných oblastí, ktoré boli pod izraelskou kontrolou.
Ozbrojené sily však informovali o streľbe izraelských jednotiek v blízkosti oblasti, do ktorej nasadzujú vojakov, čo je podľa AFP znakom krehkosti prímeria medzi Tel Avivom a Bejrútom. Izraelská armáda tvrdí, že vypálili len „varovné výstrely do vzduchu“ po tom, ako libanonskí vojaci vstúpili do oblasti, ktorá nie je súčasťou „pilotnej zóny“. Následne sa vraj stiahli z tejto oblasti a nedošlo k žiadnym zraneniam.
Libanon je podľa francúzskej tlačovej agentúry pod tlakom v súvislosti s tým, či dokáže odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh, ktoré v marci vtiahlo krajinu do vojny USA a Izraela s Iránom. Tel Aviv si odzbrojenie tejto skupiny stanovil ako podmienku ukončenia svojej okupácie južného Libanonu.
Awnova kancelária vo vyhlásení uviedla, že prezident v knihe návštev v Bielom dome napísal, že je „hlboko vďačný za priateľstvo prezidenta Trumpa a za podporu, ktorú Spojené štáty poskytujú Libanonu, jeho suverenite, legitímnym inštitúciám a libanonským ozbrojeným zložkám“.
Trump v utorok uviedol že Libanon je krajinou, s ktorou je „veľmi zle zaobchádzané“ a celé desaťročia trpela. „Je to pravdepodobne v mnohých ohľadoch nebezpečné miesto... Ale oni túto krajinu milujú... a my jej pomôžeme. Veľmi jej pomôžeme,“ povedal prezident USA novinárom.
Awn konštatoval, že libanonské ozbrojené zložky potrebujú podporu. Bez armády sa podľa neho „všetko zrúti“. Objasnil, že je „pilierom bezpečnosti a stability“ a najdôveryhodnejšou inštitúciou v Libanone.
Prvé stretnutie Awna a Trumpa sa uskutočnilo v deň, keď libanonská armáda začala nasadzovať vojakov do „pilotných zón“, teda skúšobných oblastí, ktoré boli pod izraelskou kontrolou.
Ozbrojené sily však informovali o streľbe izraelských jednotiek v blízkosti oblasti, do ktorej nasadzujú vojakov, čo je podľa AFP znakom krehkosti prímeria medzi Tel Avivom a Bejrútom. Izraelská armáda tvrdí, že vypálili len „varovné výstrely do vzduchu“ po tom, ako libanonskí vojaci vstúpili do oblasti, ktorá nie je súčasťou „pilotnej zóny“. Následne sa vraj stiahli z tejto oblasti a nedošlo k žiadnym zraneniam.
Libanon je podľa francúzskej tlačovej agentúry pod tlakom v súvislosti s tým, či dokáže odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh, ktoré v marci vtiahlo krajinu do vojny USA a Izraela s Iránom. Tel Aviv si odzbrojenie tejto skupiny stanovil ako podmienku ukončenia svojej okupácie južného Libanonu.