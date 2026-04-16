Awn: Rokovaniam Libanonu a Izraela by malo predchádzať prímerie
Izraelská armáda medzitým podnikla dva útoky na dôležitý most na juhu Libanonu a zničila ho.
Autor TASR
Bejrút 16. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok zdôraznil dôležitosť uzavretia prímeria pred akýmikoľvek priamymi rokovaniami s Izraelom, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
„Prímerie, o ktoré žiada Libanon (v konflikte s) Izraelom, je prirodzeným začiatkom pre priame rokovania medzi krajinami,“ uviedol Awn vo vyhlásení. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil, že lídri Izraela a Libanonu sa stretnú, čo potvrdilo aj izraelské ministerstvo inovácií, vedy a technológií.
„Premiér sa bude rozprávať po prvý raz s prezidentom Libanonu po mnohých rokoch úplného prerušenia dialógu medzi obomi krajinami,“ povedala šéfka rezortu Gila Gamlielová vo štvrtok pre izraelský armádny rozhlas. „Dúfajme, že tento krok nakoniec povedie k prosperite a rozkvetu Libanonu ako štátu,“ dodala.
Izraelská armáda medzitým podnikla dva útoky na dôležitý most na juhu Libanonu a zničila ho. „Nepriateľské lietadlo podniklo dva po sebe nasledujúce útoky na most Kásmíja, posledný most medzi oblasťami Týr a Sidon, a úplne ho zničilo,“ uviedla štátna tlačová agentúra NNA. Izrael zaútočil aj na auto na ceste spájajúcej Bejrút so sýrskym hlavným mestom Damask. Úder si vyžiadal jednu obeť, informovala NNA.
