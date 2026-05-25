Awn: Stiahnutie Izraela z južného Libanonu zostáva požiadavkou
Autor TASR
Bejrút 25. mája (TASR) - Stiahnutie sa izraelských jednotiek z juhu Libanonu je požiadavkou, od ktorej Bejrút počas rokovaní neustúpi a vyjednávať je ochotný iba o tom, ako to dosiahnuť. Vyhlásil to v pondelok libanonský prezident Džúzíf Awn. O týždeň sa majú konať politické rokovania sprostredkované Spojenými štátmi, ktorých cieľom je zabezpečenie trvalého mieru medzi Libanonom a Izraelom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Awn poskytol svoje vyhlásenie pri príležitosti výročia predchádzajúceho stiahnutia Izraela z južného Libanonu v roku 2000 po približne dvoch desaťročiach okupácie.
„Tento rok prichádza výročie oslobodenia v čase, keď Libanon zaťažuje bolestivá realita,“ uviedol prezident. „Izraelské útoky neprestali a naše drahé južné dediny stále trpia pod obnovenou okupáciou,“ dodal.
Izraelské jednotky vtrhli do Libanonu počas najnovšieho konfliktu s militantným hnutím Hizballáh, ktorý sa začal 2. marca. Armáda židovského štátu podniká v krajine rozsiahle útoky, deje sa tak aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 17. apríla.
„Libanon túto realitu neakceptuje... Cesta k úplnému stiahnutiu Izraela zostane nekompromisnou, neustálou národnou požiadavkou, na dosiahnutí ktorej libanonský štát pracuje prostredníctvom rokovaní,“ vyhlásil Awn.
Bejrút a Izrael začali minulý mesiac prelomové priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Štvrté kolo rozhovorov by sa malo uskutočniť začiatkom júna.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim v nedeľu zopakoval odmietavý postoj militantov k týmto rokovaniam. Označil ich za „absolútne neprijateľné“ s tým, že prospech z nich bude mať výlučne Izrael. Uviedol tiež, že dúfa v dosiahnutie mierovej dohody Iránu a Spojených štátov, a že jej súčasťou bude aj Libanon.
