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Awn telefonoval s Rubiom a zdôraznil potrebu komplexného prímeria
Libanonská prezidentská kancelária uviedla, že Awn Rubiovi v telefonickom rozhovore poďakoval za podporu Spojených štátov.
Autor TASR
Bejrút 19. júna (TASR) - Na to, aby rokovania s Izraelom pokročili, je potrebné zabezpečiť komplexné prímerie, vyhlásil libanonský prezident Džúzíf Awn v piatkovom telefonáte s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel.
Libanonská prezidentská kancelária uviedla, že Awn Rubiovi v telefonickom rozhovore poďakoval za podporu Spojených štátov.
Zdôraznil zároveň „potrebu zastaviť izraelské útoky na libanonské územie prostredníctvom dosiahnutia komplexného prímeria, ktoré Libanon považuje za základný predpoklad pre pokrok v libanonsko-americko-izraelských rokovaniach, ktoré sa majú konať budúci týždeň vo Washingtone“.
Telefonát medzi lídrami potvrdila aj americká diplomacia. Hovorca Tommy Pigott v oficiálnom vyhlásení zverejnenom na webe rezortu oznámil, že Rubio „ocenil odvahu prezidenta Awna pri úsilí o využitie historickej príležitosti na dosiahnutie libanonskej suverenity a obnovy“.
„Minister opätovne potvrdil plnú podporu Spojených štátov pre snahy libanonskej vlády o vytvorenie plne suverénneho libanonského štátu, ktorý žije v mieri so všetkými svojimi susedmi,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Bilaterálne rokovania podľa Rubia predstavujú „jedinú uskutočniteľnú cestu k obnove, hospodárskemu oživeniu a ukončeniu opakujúcich sa cyklov násilia“. Zopakoval tiež nutnosť odzbrojenia libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Pigott vo vyjadrení zároveň potvrdil, že ďalšie kolo spomínaných rokovaní sa uskutoční 23. až 25. júna vo Washingtone.
Libanonská prezidentská kancelária uviedla, že Awn Rubiovi v telefonickom rozhovore poďakoval za podporu Spojených štátov.
Zdôraznil zároveň „potrebu zastaviť izraelské útoky na libanonské územie prostredníctvom dosiahnutia komplexného prímeria, ktoré Libanon považuje za základný predpoklad pre pokrok v libanonsko-americko-izraelských rokovaniach, ktoré sa majú konať budúci týždeň vo Washingtone“.
Telefonát medzi lídrami potvrdila aj americká diplomacia. Hovorca Tommy Pigott v oficiálnom vyhlásení zverejnenom na webe rezortu oznámil, že Rubio „ocenil odvahu prezidenta Awna pri úsilí o využitie historickej príležitosti na dosiahnutie libanonskej suverenity a obnovy“.
„Minister opätovne potvrdil plnú podporu Spojených štátov pre snahy libanonskej vlády o vytvorenie plne suverénneho libanonského štátu, ktorý žije v mieri so všetkými svojimi susedmi,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Bilaterálne rokovania podľa Rubia predstavujú „jedinú uskutočniteľnú cestu k obnove, hospodárskemu oživeniu a ukončeniu opakujúcich sa cyklov násilia“. Zopakoval tiež nutnosť odzbrojenia libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Pigott vo vyjadrení zároveň potvrdil, že ďalšie kolo spomínaných rokovaní sa uskutoční 23. až 25. júna vo Washingtone.