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Awn verí, že dohoda USA s Iránom ukončí vojnu Izraela a Hizballáhu
Libanon je naďalej cieľom úderov Izraela, ktorý tvrdí, že útočí na Hizballáh a jeho infraštruktúru.
Autor TASR
Bejrút 15. júna (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok uviedol, že „so záujmom“ sledoval oznámenie o dohode medzi Iránom a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Zároveň vyjadril nádej, že to definitívne ukončí konflikt medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Awn vyzdvihol memorandum, ktoré potvrdzuje, že bezpečnosť Libanonu je „neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek úsilia o upevnenie stability v regióne“.
Libanonský ľud „očakáva, že sa tieto dohody pretavia do praktických krokov, na základe ktorých sa definitívne ukončí kolobeh násilia a prinesú obdobie stability, bezpečnosti, zotavenia a obnovy,“ uviedol Awn vo vyhlásení zverejnenom jeho kanceláriou.
Predseda libanonského parlamentu a spojenec hnutia Hizballáh Nabíh Berrí uviedol, že táto dohoda položila základy pre bezpečnosť a stabilitu na Blízkom východe vrátane Libanonu.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Libanon je naďalej cieľom úderov Izraela, ktorý tvrdí, že útočí na Hizballáh a jeho infraštruktúru. Pri týchto útokoch od začiatku vojny v Libanone 2. marca zahynuli tisíce ľudí.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok v reakcii na spomínanú dohodu vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy.
Armáda Libanonu v pondelok upozornila vysídlených obyvateľov, aby sa ešte nevracali do pohraničných dedín a miest na juhu krajiny a „riadili sa pokynmi nasadených vojenských jednotiek, aby bola zaistená ich bezpečnosť pred rizikom porušovania a útokov zo strany Iránu“.
Awn vyzdvihol memorandum, ktoré potvrdzuje, že bezpečnosť Libanonu je „neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek úsilia o upevnenie stability v regióne“.
Libanonský ľud „očakáva, že sa tieto dohody pretavia do praktických krokov, na základe ktorých sa definitívne ukončí kolobeh násilia a prinesú obdobie stability, bezpečnosti, zotavenia a obnovy,“ uviedol Awn vo vyhlásení zverejnenom jeho kanceláriou.
Predseda libanonského parlamentu a spojenec hnutia Hizballáh Nabíh Berrí uviedol, že táto dohoda položila základy pre bezpečnosť a stabilitu na Blízkom východe vrátane Libanonu.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Libanon je naďalej cieľom úderov Izraela, ktorý tvrdí, že útočí na Hizballáh a jeho infraštruktúru. Pri týchto útokoch od začiatku vojny v Libanone 2. marca zahynuli tisíce ľudí.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok v reakcii na spomínanú dohodu vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy.
Armáda Libanonu v pondelok upozornila vysídlených obyvateľov, aby sa ešte nevracali do pohraničných dedín a miest na juhu krajiny a „riadili sa pokynmi nasadených vojenských jednotiek, aby bola zaistená ich bezpečnosť pred rizikom porušovania a útokov zo strany Iránu“.