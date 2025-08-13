< sekcia Zahraničie
Libanonský prezident odmieta zasahovanie do záležitostí krajiny
Autor TASR
Bejrút 13. augusta (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu na stretnutí s poradcom iránskeho duchovného vodcu Alím Larídžáním povedal, že odmieta zasahovanie do vnútorných záležitostí Libanonu. Vyjadril sa po tom, čo Irán vyslovil nesúhlas s rozhodnutím libanonskej vlády týkajúcim sa odzbrojenia militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Larídžání, ktorý je na čele iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť, pricestoval do Libanonu niekoľko dní po tom, čo libanonská vláda nariadila armáde, aby vypracovala plán na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní. V dôsledku toho by došlo k odzbrojeniu Iránom podporovaného hnutia Hizballáh do konca roka 2025. Toto rozhodnutie kritizovalo samotné hnutie, ale aj Irán.
Iránsky predstaviteľ po svojom príchode do Bejrútu uviedol, že Irán bude naďalej poskytovať podporu Libanonu.
„Odmietame akékoľvek zasahovanie do našich vnútorných záležitostí,“ vyhlásil Awn a dodal, že je „pre každého zakázané... držať zbrane a používať zahraničnú podporu ako nátlakový prostriedok“.
AFP konštatuje, že Hizballáh je po minuloročnej vojne s Izraelom, ktorú v novembri 2024 pozastavilo prímerie, značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní. Toto libanonské hnutie je časťou takzvanej iránskej „osi odporu“ - skupiny militantných skupín v regióne, ktoré sú zamerané proti Izraelu.
Moc Hizballáhu sa podľa AFP oslabila od uzavretia prímeria s Izraelom a nástupu novej libanonskej vlády podporovanej Spojenými štátmi, ktorá podnikla kroky na ďalšie obmedzenie militantného hnutia.
