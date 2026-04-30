Awn zdôraznil potrebu zastavenia pokračujúcich izraelských útokov
Autor TASR
Bejrút 30. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok odsúdil pokračujúce porušovanie prímeria zo strany Izraela. Zároveň vyzval na vyvinutie medzinárodného tlaku na svojho južného suseda s cieľom zastaviť útoky na civilistov a zdravotníkov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Awn ostro kritizoval „pokračujúce izraelské porušenia“ v južnom Libanone. Podľa jeho slov k nim dochádza aj „napriek prímeriu, rovnako ako k demoláciám domovov a náboženských miest, pričom počet mŕtvych a zranených stúpa zo dňa na deň“.
„Na Izrael sa musí vyvíjať tlak, aby zabezpečil, že bude dodržiavať medzinárodné zákony a dohovory a prestane útočiť na civilistov, zdravotníkov, civilnú obranu a humanitárne zdravotné a pomocné organizácie,“ dodal Awn vo vyhlásení.
Prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať v nedeľu, medzičasom však bolo predĺžené o tri týždne do polovice mája.
Krajiny, ktoré sa vzájomne neuznávajú, v apríli zároveň začali viesť prvé priame rokovania za uplynulé desaťročia. Bejrút v súčasnosti čaká, kým Spojené štáty stanovia termín ďalších plánovaných rozhovorov.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán z konca februára - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Izrael navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.
