Axiom Space vybrala štvoricu platiacich turistov, ktorí poletia na ISS

New York 29. januára (TASR) - Americká súkromná spoločnosť Axiom Space vybrala štyroch mužov z USA, Kanady a Izraela, ktorí od roku 2022 absolvujú lety na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) ako platiaci turisti. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Axiom Space ešte v utorok na Twitteri oznámila zloženie prvej súkromnej posádky na ISS v dejinách. Tvoria ju americký podnikateľ Larry Connor, izraelský podnikateľ a pilot Eytan Stibbe a kanadský investor Mark Pathy. Veliteľom bude Michael López-Alegría, bývalý astronaut amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Misiu, ktorá by mala odštartovať najskôr na budúci rok, organizuje Axiom Space spolu s NASA a spoločnosťou SpaceX. Štvoricu by mala kapsula Crew Dragon spoločnosti SpaceX dopraviť na ISS, kde strávia osem dní.



Cestovné lístky na túto misiu podľa správ médií stoja približne 55 miliónov dolárov (približne 45,5 milióna €) na osobu.