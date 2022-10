Axionov: Evakuácia Chersonu je dokončená

Moskva/Kyjev 28. októbra (TASR) - Ruské jednotky dokončili evakuáciu civilistov z okupovaného ukrajinského mesta Cherson, na ktorý v rámci protiofenzívy postupujú ukrajinské ozbrojené sily. Vyplynulo to z vyjadrenia gubernátora anektovaného Krymu Sergeja Axionova, ktorý v piatok navštívil Cherson spolu so zástupcom vedúceho ruskej prezidentskej kancelárie Sergejom Kirijenkom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Práce na organizácii odchodu obyvateľov z ľavého brehu Dnepra do bezpečných oblastí Ruska boli zavŕšené," napísal Axionov na sociálnej platforme Telegram s tým, že oblasť ostreľujú ukrajinské ozbrojené sily.



Kirijenko podľa Axionova navštívil aj Záporožskú atómovú elektráreň a zhováral sa s jej zamestnancami.



Cherson je hlavným mestom rovnomennej oblasti, ktorá je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí nedávno anektovaných Ruskom.