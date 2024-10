Axios: Biden bude volať s Netanjahuom ohľadom odvety proti Iránu

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden by mal v stredu telefonovať s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o prípadných plánoch na odvetu proti Iránu, uviedol v utorok večer spravodajský web Axios s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov, informuje TASR.



"Chceme tento telefonát využiť na to, aby sme sa pokúsili určiť hranice izraelskej odvety," citoval Axios jedného z amerických predstaviteľov. Washington chce údajne zabezpečiť, aby útoky Izraela neboli neprimerané. Biely dom na žiadosť o komentár na medializované informácie bezprostredne nereagoval.



Celý svet v napätí očakáva, akú prípadnú odvetu zvolí Izrael na raketový útok z Iránu, ktorý Teherán uskutočnil minulý týždeň. Útok nakoniec v Izraeli nespôsobil výrazné škody a Washington ho označil za neúčinný.



Netanjahu však prisľúbil, že úhlavný nepriateľ Irán za svoj raketový útok zaplatí. Teherán zas vyhlásil, že akákoľvek odveta by sa stretla so silným protiútokom, čo vyvoláva obavy z ďalšieho prehlbovania krízy a napätia na Blízkom východe.



V stredu sa chystal na návštevu do Washingtonu izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý sa tam mal stretnúť so svojim náprotivkom Lloydom Austinom. Galant svoju cestu však zrušil. Médiá prišli s informáciami, že zrušenie návštevy inicioval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten chcel údajne pred stretnutím ministrov obrany hovoriť najskôr práve s prezidentom USA Joeom Bidenom.