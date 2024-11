Axios: Blinken zatiaľ nezmení rozsah vojenskej pomoci Izraelu

Washington 12. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa rozhodol zatiaľ nemeniť rozsah vojenskej pomoci USA pre Izrael. S odvolaním sa na dva nemenované vládne zdroje to v utorok napísal spravodajský portál Axios. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nemenovaní predstavitelia americkej vlády tiež zdôraznili, že Spojené štáty by počas nadchádzajúcich dní chceli vidieť od Izraela väčšiu aktivitu v súvislosti s riešením humanitárnej situácie v Pásme Gazy.



Administratíva úradujúceho amerického prezidenta Joea Bidena v liste adresovanom Izraelu z 13. októbra uviedla, že tento dlhoročný spojenec USA musí do 30 dní podniknúť konkrétne kroky na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy, v opačnom prípade mu hrozí obmedzenie vojenskej pomoci zo strany Spojených štátov, pripomína Reuters.