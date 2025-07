Axios: Demokratické primárky v roku 2028 by mohli byť najväčšie

Washington 25. júla (TASR) - Napriek tomu, že najbližšie voľby prezidenta USA sa uskutočnia až v novembri 2028, viacero popredných demokratov sa podľa piatkového článku webu Axios už teraz pripravuje uchádzať o nomináciu Demokratickej strany. Podľa portálu by mohlo ísť o najotvorenejšie a najdlhšie demokratické primárky v tejto generácii, informuje TASR.



Viacero demokratov podľa Axiosu očakáva, že mnohí členovia strany oznámia svoj zámer kandidovať ešte pred tzv. „midterms“, teda voľbami do Kongresu v polovici funkčného obdobia prezidenta, ktoré sú naplánované na november budúceho roka.



Potencionálni kandidáti podľa Axiosu už teraz zhromažďujú milióny dolárov na kampaň, v tichosti najímajú zamestnancov a navštevujú štáty, v ktorých sa primárky tradične konajú najskôr. Ide napríklad o štáty Iowa, New Hampshire alebo Južná Karolína.



Portál zostavil zoznam demokratov, ktorí už navštívili alebo plánujú navštíviť niektorý zo štátov, kde sa konajú skoré primárky. Je medzi nimi napríklad neúspešný kandidát na viceprezidenta a guvernér Minnesoty Tim Waltz, známi senátori Mark Kelly, Amy Klobucharová alebo Bernie Sanders, ako aj bývalý minister dopravy vo vláde Joea Bidena Pete Buttigieg. Viacerí z nich sa už neúspešne snažili získať nomináciu v roku 2020.



Mnoho ďalších známych demokratov sa tiež snaží vybudovať celoštátnu značku. Axios menuje napríklad guvernéra Pensylvánie Josha Shapira, guvernéra New Jersey Phila Murphyho, senátora Coryho Bookera alebo progresívnu kongresmanku Alexandru Ocasio-Cortézovú.



Niektorí zo spomenutých demokratov už zhromaždili veľké množstvo finančných prostriedkov, čo však ešte nemusí značiť, že sa pripravujú na prezidentskú kampaň, keďže viacerí sa budú uchádzať o znovuzvolenie vo svojich štátoch alebo v kongrese.