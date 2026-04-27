Axios: Irán dal Spojeným štátom nový návrh na otvorenie Hormuzu
Návrh podľa správy dostali USA cez pakistanských sprostredkovateľov.
Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Irán dal Spojeným štátom nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Axios s odvolaním sa na amerického predstaviteľa a dva zdroje oboznámené so záležitosťou, píše TASR.
Návrh podľa správy dostali USA cez pakistanských sprostredkovateľov a zameriava sa na to, aby sa najskôr vyriešila kríza okolo strategického Hormuzského prielivu a americkej blokády iránskych prístavov.
Teherán navrhuje predĺžiť prímerie na dlhý čas alebo sa dohodnúť na trvalom ukončení vojny, uviedli zdroje. Jadrové rokovania by sa začali až v neskoršej fáze po tom, ako bude znovu otvorený prieliv a zrušená blokáda. Biely dom návrh dostal, no nie je jasné, či je pripravený preskúmať ho, doplnil Axios. Washington sa k správe zatiaľ nevyjadril.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Irán môže zatelefonovať Spojeným štátom, ak chce rokovať o ukončení vojny. Zdôraznil, že islamská republika nemôže mať nikdy jadrové zbrane, informovala agentúra Reuters.
Nádeje na oživenie mierových rozhovorov v sobotu klesli, keď Trump oznámil zrušenie cesty svojich vyslancov do Islamabadu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí dorazil do Pakistanu v piatok a po následnej návšteve Ománu sa tam v nedeľu vrátil, no medzičasom odcestoval do Ruska, kde sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom.
„Ak chcú hovoriť, môžu k nám prísť alebo nám môžu zavolať. Viete, máme telefón. Máme dobré, bezpečné linky,“ povedal Trump v nedeľu v televízii Fox News. „Vedia, čo musí byť v dohode. Je to veľmi jednoduché: nemôžu mať jadrovú zbraň, inak nie je dôvod stretnúť sa,“ povedal šéf Bieleho domu.
Irán dlho žiada, aby Washington uznal jeho právo na obohacovanie uránu. Teherán tvrdí, že ho potrebuje výlučne na mierové účely, no západné veľmoci tvrdia, že tento proces je zameraný na vývoj nukleárnych zbraní.
