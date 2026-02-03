< sekcia Zahraničie
Axios: Irán požaduje zmenu miesta a formátu rokovaní s USA
Autor TASR
Washington 3. februára (TASR) - Irán požaduje zmenu miesta a formátu rokovaní so Spojenými štátmi, ktoré sú naplánované na tento piatok. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom v utorok informoval portál Axios. Podľa týchto zdrojov Teherán chce, aby sa rozhovory uskutočnili v Ománe namiesto Istanbulu a aby boli v bilaterálnom formáte bez zapojenia arabských a moslimských krajín. Píše TASR.
Portál Axios už skôr uviedol, že vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff zrejme v piatok navštívi Istanbul, aby rokoval s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím o možnosti uzavrieť jadrovú dohodu. Arákčí v utorok telefonoval s predstaviteľmi Ománu, Turecka a Kataru.
Zorganizovanie stretnutia je podľa zdrojov výsledkom snáh Turecka, Egypta a Kataru z uplynulých dní. Arákčí v pondelok vyhlásil, že Irán je pripravený na diplomatické riešenie sporu s USA, no nenechá sa zastrašovať.
Prioritou americko-iránskych rokovaní v Istanbule bude predísť konfliktu a znížiť napätie na oboch stranách, povedal predtým pre agentúru Reuters nemenovaný iránsky predstaviteľ. Podotkol zároveň, že na rokovania dostala pozvanie aj skupina regionálnych mocností vrátane Pakistanu a Spojených arabských emirátov.
Teherán teraz podľa Axiosu ustúpil od dohôd dosiahnutých v uplynulých dňoch a chce presunúť rokovania z Istanbulu do Ománu. Zároveň ich chce viesť v bilaterálnom formáte - len s USA, a nie za účasti viacerých arabských a moslimských krajín ako pozorovateľov.
Portál varoval, že ak nové požiadavky Teheránu zmaria piatkové rokovania, hrozí, že Trump sa odkloní od diplomacie a zameria sa na možnosť útoku na Irán.
Trump opakovane pohrozil iránskemu vedeniu vojenskými údermi, čiastočne pre brutálne potlačenie protivládnych protestov, pri ktorých prišli o život tisíce ľudí. Vypukli koncom minulého decembra, neskôr postupne ustali a šéf Bieleho domu medzičasom vystupňoval tlak na Irán, aby uzavrel novú jadrovú dohodu.
