Axios: Izrael navrhuje dvojmesačné prímerie za dohodu o rukojemníkoch

Washington 23. januára (TASR) - Izrael navrhuje, aby vo vojne proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas zavládlo na dva mesiace prímerie. S odvolaním sa na izraelských predstaviteľov o tom v pondelok informoval spravodajský web Axios citovaný agentúrou DPA, ktorej správu prevzala aj agentúra TASR.



Izrael túto svoju ponuku údajne predostrel egyptským a katarským sprostredkovateľom. Axios dodal, že táto ponuka má viesť k prepusteniu všetkých rukojemníkov zadržiavaných islamistickým Hamasom.



Podľa DPA, ktorá sa odvolala na správy z izraelských zdrojov, Hamas stále zadržiava 136 rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy príslušníkmi Hamasu i ďalších extrémistických formácií po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra, kde následne terorizovali miestne obyvateľstvo.



Dva mesiace trvajúce prímerie by bolo tou najveľkorysejšou ponukou, akú doteraz urobila izraelská vláda, poznamenal Axios.



Hamas počas týždeň trvajúceho prímeria - na konci novembra - prepustil 105 rukojemníkov zajatých v Izraeli, ktorý za to zo svojich väzníc oslobodil 240 palestínskych väzňov. Odvtedy izraelská vláda prejavila malú ochotu urobiť ústupky výmenou za ďalšie prepustenie rukojemníkov.



Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bola však za to tvrdo kritizovaná - naposledy sa tak stalo minulý víkend, keď tisíce ľudí na rôznych miestach Izraela vyzývali vládu, aby vyvinula väčšie úsilie na oslobodenie zajatcov.



Podľa správy webu Axios ponuka dvojmesačného prímeria nezahŕňa ukončenie konfliktu - izraelská armáda sa len stiahne z osídlených oblastí Pásma Gazy. Palestínčania, ktorí sa na rozkaz izraelskej vlády evakuovali juh enklávy, by sa údajne mohli vrátiť na sever.



Tento návrh schválil izraelský vojnový kabinet pred desiatimi dňami, informoval Axios.



Pripomenul, že Hamas predtým spájal akékoľvek nové prepustenie rukojemníkov s ukončením vojny.



Egyptskí a katarskí sprostredkovatelia sa už týždne pokúšajú o premostenie rozdielnych požiadaviek znepriatelených strán. Na stole je trojstupňový plán, ktorý reguluje proces prepustenia rukojemníkov a zastavenie bojov.



Vojnu v Pásme Gazy spustil najhorší masaker v dejinách Izraela zo 7. októbra 2023, keď palestínske komandá zabili v Izraeli viac ako 1200 ľudí. Útok podnietil Izrael k bombardovaniu pobrežného pásma a neskôr i k rozsiahlej pozemnej operácii. Deklarovaným cieľom izraelskej vlády v konflikte je rozdrviť Hamas vojensky a oslobodiť rukojemníkov.