Axios: Izrael pri útoku na Irán zničil tajné jadrové laboratórium

Teherán 15. novembra (TASR) – Pri izraelskom útoku na iránske vojenské objekty z 25. októbra bolo zničené aj zariadenie na vývoj jadrových zbraní neďaleko Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy amerického webu Axios odvolávajúceho sa na nemenovaných izraelských a amerických predstaviteľov.



Podľa nich ide o zariadenie Tálekán-2 nachádzajúce sa v areáli vojenského komplexu Párčín, ktorý leží približne 30 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Iránu. Bol súčasťou vedeckého projektu AMAD, ktorý sa podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) začal v roku 1989 a bol ukončený v roku 2003. Izrael však tvrdí, že projekt pokračuje a jeho cieľom je vyvinúť jadrovú zbraň. Irán jeho existenciu poprel.



Jeden z bývalých izraelských predstaviteľov informovaný o útoku pre Axios uviedol, že útok zničil sofistikované vybavenie používané na vývoj plastických trhavín, ktoré obklopujú urán v jadrovej zbrani a sú potrebné na jeho odpálenie.



Americké a izraelské tajné služby zaznamenali aktivitu na tomto mieste začiatkom tohto roka. Údajne bola súčasťou úsilia iránskej vlády uskutočniť výskum, ktorý by sa dal použiť na vývoj jadrových zbraní, ale mohol by byť prezentovaný aj ako výskum na civilné účely.



"Robili vedecký výskum, ktorý by mohol byť základom výroby jadrovej zbrane. Bolo to tajné. Vedelo o tom len niekoľko členov iránskej vlády," povedal pre Axios americký predstaviteľ.



Americký prezident Joe Biden pred októbrovým izraelským úderom požiadal premiéra Benjamina Netanjahua, aby neútočil na iránske jadrové zariadenia a nevyvolal tak vojnu s Iránom. Zariadenie Tálekán-2 však bolo napriek tomu vybrané ako jeden z cieľov, keďže nebolo oficiálne časťou iránskeho jadrového programu a keby Teherán o jeho zničení informoval, priznal by, že porušuje Zmluvu o nešírení jadrových zbraní.



"Útok bol nenápadným odkazom, že Izraelčania majú dobrý prehľad o iránskom systéme, aj keď ide o veci, ktoré boli prísne tajné a známe veľmi malej skupine ľudí v iránskej vláde," cituje Axios amerického predstaviteľa.



Axios pripomína, že na budúci týždeň sa zíde Rada guvernérov MAAE. Očakáva sa, že bude hlasovať o rezolúcii kritizujúcej Irán za jeho nedostatočnú spoluprácu s jadrovým dozorným orgánom OSN. Irán avizoval, že v takomto prípade by mohol reagovať obmedzením spolupráce s MAAE.